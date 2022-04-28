3.2 مليارات حجم التصرفات العقارية بعجمان في الربع الأول

المصدر: عجمان - البيان

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شهد السوق العقاري في إمارة عجمان خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة نمو 18.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: «إن السوق شهد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية تسجيل 2937 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليارات درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 2.2 مليار درهم من إجمالي 2336 عملية تداول، في حين تم تسجيل 385 عملية رهن بإجمالي 248 مليون درهم».

وأضاف: النمو المحقق يعكس الأداء الإيجابي التصاعدي للقطاع العقاري. وأوضح أن منطقة الباهية شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 45 مليون درهم، في حين سُجلت أعلى قيمة رهن في منطقة «الراشدية 3» بقيمة 126 مليون درهم، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه «الزاهية» و«العالية».

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