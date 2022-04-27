«هاستنس» تتعاون مع فيريس رافولي لتصميم نماذجها في دبي

المصدر: دبي- البيان

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كشفت هاستنس عن إطلاق سرير دريمر، من إبداع مصمم الديكورات الداخلية الشهير فيريس رافولي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 170 لتأسيس الشركة، في خطوةٍ ترسم بداية فصلٍ جديد للعلامة التي تخاطب الأشخاص الطموحين ممّن يرفضون التسليم بالواقع ويدفعهم الشغف لمواصلة السعي خلف أحلامهم. ويشكّل سرير دريمر علامةً فارقة في تاريخ هاستنس، حيث يجسّد الأحلام والإنجازات وقيم التميز والإتقان الخاصة بالعلامة على مدى ستة أجيال.

ويُعدّ السرير الجديد ثمرة التعاون المستمر بين العلامة وفيريس رافولي، وتبرز العناية الفائقة بجميع التفاصيل في السرير واللوح الخلفي لسرير دريمر الذي يوفر أعلى درجات الأناقة. وتمت صناعة السرير يدوياً بدقّة متناهية على يد أمهر حرفيي هاستنس في مدينة شوبنغ السويدية، كما تم تنجيده بشكل جميل باستخدام قماش منسوج وفريد من نوعه صممه فيريس رافولي بإلهام من شعار الحصان الشهير الذي يميّز العلامة. ويتميز سرير دريمر باستخدام نفس نوع القماش الموجود في جراند فيفيدس، أحد أكثر الأسرّة حرفيةً وتميّزاً في العالم، ويأتي بأربعة ألوان هي الأزرق الكلاسيكي والرمادي والبني والأسود الداكن.

ويتم تنسيق الخطوط الأفقية والعمودية لتشكّل مربعات متناظرة، وتتطلب تلك العملية دقةً كبيرة من قبل فريق العلامة الاحترافي. ويحمل اللوح السفلي للسرير عبارةً تحفيزية «دريمر، ذا داي از يورز»، وتم حفر كلمة دريمر على لوحة نحاسية ومطلية بالفضة على قاعدة السرير، إلى جانب شعارات هاستنس وفيريس رافولي. بينما يبرز اللوح الخلفي لسرير دريمر كعملٍ فنيٍ يضيف لمسةً جمالية على أي غرفة نوم، وتأتي الألواح المخملية والجانبية بنفس ألوان السرير، وتتميز ببطانة سميكة تمنح راحة استثنائية وتتألق بخطوط مميزة تتكامل مع التصميم الفاخر للوح. وتم تصميم الأرجل الخشبية المطلية خصيصاً لسرير دريمر وتتوفر باللونين الأسود والأزرق.

تتمحور فلسفة هاستنس حول قدرة تجارب النوم الفعّالة والمريحة على تغيير حياة الناس نحو الأفضل وتأثيرها على إمكانية تحقيق أحلامهم، لذا تستخدم أجود أنواع الصوف والقطن والكتان وأخشاب الصنوبر السويدي الفاخر وشعر ذيل الحصان بدقةٍ وحرفية عالية، لتوفر إحساساً بالخفة وتمنح نوماً هانئاً في آنٍ واحد.

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