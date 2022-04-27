«نور كابيتال» تدعم تطلعات الإمارات في المبادرات الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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دعماً لثقافة العطاء لدولة الإمارات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصص نور كابيتال 100000 وجبة دعماً لمبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية (MBRCH)، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام (FBRN)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. المفوض السامي لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات في دولة الإمارات والدول المستهدفة.

مبادرة «المليون وجبة» هي أكبر مبادرة إنسانية من نوعها في المنطقة. والتي تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للمجتمعات الضعيفة في 50 دولة حول العالم. وستوفر الدعم الغذائي للمحتاجين خاصة النساء والأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات، مما يمثل بياناً كبيراً لتطلعات دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية لتحسين الحياة في جميع أنحاء العالم دون أي تمييز.

تبدأ مبادرة «المليار وجبة» من بداية شهر رمضان المبارك في عام 2022 حتى يتم جمع المساهمات المطلوبة لتحقيق هدف المبادرة. كما يوفر فرصة لجميع قطاعات وشرائح المجتمع في الإمارات للمساهمة، بما في ذلك المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والعاملين في المجال الإنساني البارزين وأي فرد قادر.

المسؤولية المجتمعية

قال محمد غوشة، الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال «تشرفنا بدعم حملة المليار وجبة التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقاً من التزامنا بدعم الجهود الإنسانية والأعمال الخيرية لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، يسرنا أن نسهم في مد يد العون للفئات غير الميسورة، وتخفيف معاناتها وتوفير الدعم الغذائي لها. حيث تعكس هذه الحملة النبيلة الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع عجلة العمل الإنساني عالمياً، وقيادة الجهود الإغاثية، وتقديم نموذج رائد في البذل والعطاء، كما ندعو عملاءنا وشركاءنا على دعم الحملة لتقديم المساعدة مباشرة للمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

مبادرة المليار وجبة

يقدم الأفراد والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة دعماً استثنائياً للحملة بهدف المشاركة في المهمة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يمكن لكل فرد دعم مبادرة «المليار وجبة» من خلال الموقع الإلكتروني والتحويلات المصرفية والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية.

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