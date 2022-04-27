«سافيلز»: دبي ثالث أفضل وجهة عالمياً للرؤساء التنفيذيين المُتنقلين

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي مُدُن الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما نالت المركز الثالث بين مُدُن العالم، على قائمة أفضل الوجهات لدى الرؤساء التنفيذيين المُتنقلين، كي يعيشوا فيها ويمارسوا أعمالهم عن بُعد.

وبحسب «مؤشر سافيلز للرؤساء التنفيذيين المُتنقلين»، الصادر أمس عن شركة «سافيلز» البريطانية العالمية للاستشارات العقارية، فقد جاءت دبي في المركز الأول إقليميا والثالث عالميا كأفضل وجهة لدى الرؤساء التنفيذيين المُتنقلين، إذ يُفضلون العيش فيها لفترات طويلة لمزاولة أعمالهم عن بُعد.

وتضمن المؤشر 15 مدينة على مستوى العالم، تشترك جميعها في كونها تمنح برامج إقامات للمُتنقلين الرقميين، أو جزءا من تكتلات اقتصادية ضخمة تُتيح للمقيمين فيها حرية الحركة والانتقال للعيش أو العمل، كما هو الحال في المُدُن الأمريكية أو المُدُن المنتمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واختيرت المُدُن ضمن المؤشر استناداً إلى عدة معايير ومقومات، ومن أهمها المناخ المُلائم على مدار العام، ارتفاع مستويات جودة المعيشة وامتلاك كل مدينة لسوق عقارات سكنية فاخرة، الاتصال الجوي المُتاح في كل مدينة بباقي وجهات العالم، ومدى سرعة الانترنت المتوفرة في كل مدينة، وغيرها.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب العاصمة البرتغالية، لشبونة، فيما جاءت مدينة ميامي الأمريكية في المركز الثاني.

وتصدرت دبي مُدُن العالم في معيار الاتصال الجوي، ذلك أنها مُتصلة جويا من خلال رحلات الطائرات بما يزيد عن 240 وجهة منتشرة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقالت هيلين تاثام، رئيسة قسم مبيعات وتأجير المجتمعات السكنية لدى «سافيلز» تعليقا على نتائج المؤشر: «أتاح العمل عن بُعد لمالكي الشركات من كافة أنحاء العالم أن يجعلوا من دبي مركزا رئيسيا لأعمالهم».

واضافت تاثام: «في عام 2020، شهدت أحجام صفقات التأجير والبيع في سوق العقارات بدبي ارتفاعاً لم تشهده منذ عام 2014، مدفوعة بعاملين، هما: رغبة المُستأجرين حاليا بجعل دبي مقرا اقاماتهم الدائم، وتدفق أعداد هائلة من المُقيمين الجُدُد».

واختتمت: «لطالما فضّل البريطانيون دبي كوجهة للعُطلات والعمل، إلا أن سوق العقارات بالإمارة استفادت أيضا من تزايد الطلب من جانب مُشترين جدد كالفرنسيين، الألمان، السويسريين، والسويديين».

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