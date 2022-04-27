«ميتس ميتا» الافتراضية تختار الإمارات للانطلاق والتوسع

المصدر: دبي- البيان

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اختارت منصة «ميتس ميتا MeetsMeta»، دولة الإمارات، لإطلاق أول مدينة افتراضية رقمية تحاكي الواقع، باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال «NFT»، حيث توفر لمستخدميها فرصة رسم ملامح الحياة التي يرغبون فيها، وممارسة التعلم والسياحة، والاستمتاع بالعروض الترفيهية، وامتلاك المنتجات الفاخرة، مقابل الدفع حسب ساعات الاستخدام بالعملات الحقيقية أو الرقمية.

وتقع المنصة ضمن العالم الافتراضي «Metaverse»، الذي يوفر مجموعة من الفرص الاستثمارية والاجتماعية المستقبلية الضخمة، حيث يستطيع مستخدم «ميتس ميتا MeetsMeta»، دون حاجة للانتقال، أن يكون لديه شخصية افتراضية تمارس العديد من مظاهر الحياة، والعمل من أي مكان، عبر استخدام الهواتف والأجهزة الذكية.

وقال محمد خالد مؤسس منصة «ميتس ميتا MeetsMeta» الافتراضية، «نستلهم رؤيتنا من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «يجب علينا ألا ننتظر المستقبل، بل نصنع المستقبل من اليوم»، لذا، نرى أن تقنيات العالم الافتراضي، ستمثل خارطة طريق لممارسة الأعمال، والتمتع بصور المعايشة الاجتماعية، وكأننا في الواقع، وما يوفره ذلك من فرص لتطوير العديد من القطاعات التجارية والتعليمية، وغيرها من القطاعات الحيوية».

وأضاف خالد «إنَّ دولة الإمارات، وفرت بيئة مثالية لإطلاق منصة «ميتس ميتا»، «MeetsMeta» في المنطقة، بفضل جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأولى الدول الداعمة لنمو الأعمال والاستثمارات في العملات الرقمية والمشفرة، ولما توفره من بيئة محفزة وداعمة للابتكار والإبداع»، مضيفاً «تتيح «ميتس ميتا» لكافة الأفراد المهتمين في العالم الرقمي، والباحثين عن خوض تجربة رقمية، تتجاوز الواقع إلى عالم بديل، يسمح لهم بالتواصل اجتماعياً، وبناء مجتمعات افتراضية كاملة، لجعل العالم الرقمي المعزز أكثر واقعية، كما توفر المدينة الافتراضية لجمهورها المستهدف من مختلف الأعمار، فرصة اللعب وكسب المال، حيث تعمل المنصة في الوقت الراهن، ويمكن للمستخدم الدخول إليها عبر لعبة «ماين كرافت»، وشراء عقارات وأراضٍ افتراضية وأصول رقمية».

وأكد خالد أن المنصة توفر عوامل الأمان، للحفاظ على خصوصية واستثمارات مستخدميها، وندعو الجميع والمهتمين باستكشاف عالم افتراضي جديد، وعيش تجربة غامرة ما وراء العالم، والتعرف إلى مزايا المدينة العصرية الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني https://meetsmeta.io /، مشيراً إلى أنه تم إنجاز تصميم منصة «MeetsMeta» منذ عامين، لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الاقتصاد، من خلال عمليات البيع والشراء، وعرض المنتجات والخدمات في المجتمع الافتراضي، ويمكن للمستخدمين التسجيل في المنصة، من خلال التقديم بسهولة وسرعة باستخدام الرابط.

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