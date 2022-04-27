33 % نمو إيرادات «نتورك إنترناشيونال» للربع الأول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»، إن الشركة حققت انطلاقة قوية في بداية العام الجاري، حيث سجلت إيراداتها نمواً بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الربع الأول.

وأضاف: تشهد سوقنا المحلية في الإمارات تحسناً متواصلاً في الإنفاق الاستهلاكي ونمواً في عدد الزوار الدوليين، الأمر الذي سيسهم في دفع عجلة النمو المتسارع في الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المحلية والدولية، وجاء هذا النجاح ثمرة لجهودنا لاستقطاب العملاء الجدد وإطلاق إمكاناتنا، بما في ذلك توفير حلول «التسوق الآن والدفع لاحقاً» للمرة الأولى في السوق الأردنية.

وحققت مجموعة DPO نمواً جيداً بحجم معالجة المدفوعات بنسبة 33٪ على أساس سنوي، كما استفادت من اتفاقية جديدة للبيع المتقاطع مع أحد عملاء نتورك الحاليين. ويسعدني أن أعلن عن تقدم ملموس في عملية دخولنا للسوق السعودية، وأن نشهد انضمام عملاء المعالجة الجدد الذين تعاقدنا معهم قبل شهرين فقط إلى شبكتنا. وبشكل عام، يجسد النمو الذي حققناه خلال الربع الأول 2022 دلالة واضحة على نجاحنا في تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية، وأساساً قوياً نبني عليه أهدافنا للعام المقبل.

وحققت نتورك إنترناشيونال نمواً بنسبة 22٪ على أساس سنوي في الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المحلية في الربع الأول 2022، حيث حافظ الإنفاق الاستهلاكي على انتعاشه. وأسهم نجاح أعمال قطاع السياحة والسفر، مدعوماً بالفعاليات مثل إكسبو 2020 دبي، في تسجيل ارتفاع قياسي بالحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات الدولية، والتي نمت بنسبة 120٪ على أساس سنوي. ويبلغ الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المحلية والدولية اليوم 20٪ و9٪ على التوالي، متقدماً على مستوياته قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019.

ووقعت نتورك إنترناشيونال عدداً كبيراً من التعاقدات التجارية الجديدة، بما في ذلك مجموعة مستشفيات الإمارات، و«ذا رزيدنسز في سيزار بالاس»، و«بلو ووتر»، ومجموعة «لاندمارك»، وكان العديد منهم يتعاملون مع منافسين للشركة، كما استقطبت العديد من التجار الجدد من افتتاح «دبي هيلز مول» الجديد. وأثمر الطلب القوي للشركات الصغيرة والمتوسطة عن نمو بنسبة في 10٪ في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة مع نتورك إنترناشيونال بين شهري فبراير ومارس فقط، الأمر الذي تتوقع الشركة الاستفادة منه مع إطلاق برنامجها الجديد لإتمام عملية الانضمام رقمياً بالكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسابيع المقبلة.

وبدأت نتورك إنترناشيونال بتسجيل عملاء معالجة المدفوعات الجدد في المملكة، ولديها قائمة قوية من الأعمال الجديدة في السعودية. وتتوقع الشركة للمملكة أن تصبح من الأسواق الرئيسية في ضوء الوتيرة المتسارعة لاعتماد المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

ومن جهة أخرى، تسعى الشركة للحصول على ترخيص مزود خدمات الدفع في مصر، مع بدء العمل بالفعل على نشر مجموعتها من الأدوات التقنية، كما تتوقع الشركة نمو إيراداتها في البلد من عام 2023 فصاعداً.

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