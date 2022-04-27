«بدو» الإماراتية تستضيف مجلساً رمضانياً حول الرموز غير القابلة للاستبدال

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بدو»، الشركة المتخصصة في مجال تقنيات وحلول الجيل الثالث للويب «ويب 3» في دبي، إطلاقها عُضْوية «UAENFT Keypass» بهدف تعزيز مجال الرموز غير القابلة للاستبدال ومنظومة الجيل الثالث للويب في الدولة، جاء الإعلان على هامش الجلسة الرمضانية الخاصة برموز«NFT»، والتي استضافها كل من شركة «بدو» ومؤسسة «Arts DAO» في معرض «فاوندري» بدبي.

وستتيح الشركة للأعضاء فرصة الحصول على أحدث المعلومات حول مجال رموز «NFT» غير القابلة للاستبدال والمشاريع المستقبلية التي تعتزم شركة «بدو» إطلاقها وغيرها من المميزات. علماً أن هذه المبادرة تضاف إلى أول مجموعة فنية قدمتها الشركة في السابق تحمل عنوان «من الصحراء إلى المريخ».

وقال ميشا حنين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بدو»: «لدى شركة «بدو» التزام راسخ بإنشاء حلول عالمية المستوى في مجال تقنيات «بلوك تشين» والجيل الثالث للويب «ويب 3» و«الميتافيرس». ويعتبر إطلاقنا لعُضْويَّة «UAENFT Keypass» خطوة ضرورية لمواكبة المستقبل وتسخير خبرتنا الكبيرة لخدمة البلاد وقيادة أنشطة الويب 3 في الإمارات، فضلاً عن أنها ستكون عاملاً أساسياً لترسيخ مكانتنا في مجتمع رموز«NFT» غير القابلة للاستبدال».

وقال جوزيبي موسكاتيلو، مدير قسم الفنون في «بدو»، ومدير معرض «فاوندري» بدبي: «يشهد مجال الرموز غير القابلة للاستبدال في الإمارات مستويات نمو كبيرة بفضل التسهيلات والقوانين التي تضعها الدولة لتشجيع المشاركين في هذا المجال وحمايتهم. ولدى شركة «بدو» ومعرض «فاوندري» أهداف مشتركة ترمي إلى دفع عجلة الفن الرقمي بالدولة الذي يشهد اليوم طفرة غير مسبوقة وسيكون لاعباً رئيسياً في عصرنا الجديد».

وأعرب أنس بهورتن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Arts DAO» عن سعادته بنجاح المجلس الرمضاني الذي شهد حضور أكثر من 100 جهة وشخصية بارزة لمناقشة أحدث التوجهات في عالم «الميتافيرس» والتقنيات الحديثة. وأضاف: «نؤمن بأن الخطوة التي اتَّخَذَتْها شركة «بدو» والتي تمثلت في إطلاق عُضْوية «UAENFT Keypass» ستعزز منظومة الجيل الثالث للويب «ويب 3» في الإمارات وترتقي بإمكاناتها».

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