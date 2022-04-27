ضمان الاستثمار: الإمارات مفضلة للمصدرين العالميين للتعامل في الصفقات التجارية

المصدر: دبي- البيان

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كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن استقرار تصنيف الإمارات السيادي بنهاية مارس 2022 عند مستوى AA بدرجاته المختلفة، من قبل أهم 4 وكالات للتقييم السيادي عالمياً وهي فيتش وموديز وكابيتال انتليجينس وآي إتش إس.

وكشفت نشرة المؤسسة، أمس، أن الإمارات تقع ضمن فئة الدول التي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال حساب مفتوحOpen Account في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان ثلاث سنوات.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها المنشور على حسابها على «تويتر»، والمستند إلى تقييم مخاطر الدول في ما يتعلق بسداد الديون المستحقة على الدولة من قبل الوكالات والشركات العالمية المتخصصة، أن الإمارات حلت ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة في سداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS ووكالة فيتش ومجموعة ايليرهيرميس وكذلك تقييم شركة كوفاس لكل من مخاطر الدولة وتقييم مناخ الأعمال.

كذلك صنفت مجموعة كريديندو لتأمين الائـتمان الإمارات في المستوى الثاني منخفض الخطورة في كل من المخاطر السياسية في عمليات التصدير إلى الدولة في المدى القصير ومخاطر مصادرة الملكية والإجراءات الحكومية في الاستثمارات المباشرة في الدولة، كما صنفتها في المستوى الثالث في كل من المخاطر السياسية في عمليات التصدير في المدى المتوسط والطويل ومخاطر العنف السياسي وعدم تحويل العملة في الاستثمارات المباشرة.

وكشفت النشرة أن الإمارات تقع ضمن فئة الدول التي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال حساب مفتوح Open Account في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان ثلاث سنوات.

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