«أرادَ» تنتهي من المرحلة السكنية الأولى بالكامل في مجتمع الجادة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت «أرادَ» إنجازاً جديداً في الجادة من خلال إكمال المرحلة السكنية الأولى بالكامل في هذا المجتمع العصري المتكامل في قلب الشارقة الجديد. وسيبدأ تسليم 278 وحدة في آخر مبنيين من شقق مِسك بحيث يصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في هذا المجتمع متعدد الاستعمالات إلى 1,482 شقة وفيلا.

وتضم أبنية مِسك شققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق البنتهاوس المكونة من طابقين وأربع غرف نوم وبمساحات تصل إلى 5 آلاف قدم مربعة للمنزل الواحد. وتمتاز جميع شقق مِسك بإطلالاتها على مجمّع مدار، وجهة الترفيه العائلية، وتقع الأبنية السكنية ضمن بوليفارد الجادة، والذي يضم بدوره باقة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي المتنوّعة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: سعداء باختتام جميع أعمال البناء في المرحلة السكنية الأولى من الجادة، حيث أصبح لدينا الآن مجتمع عصري نابض بالحيوية. وتمثل هذه المنازل أول دفعة من ضمن 4,000 وحدة سكنية نخطط لتسليمها في الجادة خلال عام 2022. وسنواصل كذلك إطلاق المزيد من الإصدارات السكنية الجديدة على مدى هذا العام لتلبية الطلب المتنامي من جانب المستثمرين والمشترين على مشاريعنا المبتكرة.

وتضم المرحلة السكنية الأولى من مشروع الجادة 14 مجمعاً سكنياً إضافة إلى تجمّع فلل حدائق سراب وأكثر من 10,000 قدم مربعة من المساحات التجارية. كما تم تسليم المرحلة الأولى من مدرسة سابيس الدولية – الجادة في أغسطس الماضي ورحّبت بأول فوج من الطلاب للعام الأكاديمي 2021-2022. هذا، وقد حظي مجمّع مدار بأصداء إيجابية واسعة حيث استقبل أكثر من ثلاثة ملايين زائر منذ افتتاحه مطلع عام 2020.

وتجري الأعمال الإنشائية على قدمٍ وساق في العديد بمواقع العمل الأخرى في الجادة، بما في ذلك إيست فيليدج، المرحلة السكنية الثانية من المشروع، ومجمّع نِست للمساكن الطلابية، وشقق البوليفارد، وهي عبارة عن باقة من الأبنية السكنية الفاخرة، إضافة إلى المرحلة الثانية من مدرسة سابيس الدولية – الجادة، والمرحلة الثانية من مجمّع مدار، والتجمّع الثاني من فلل سراب، والمجمّعات السكنية الثمانية في حي نسيج للإبداع والابتكار.

ومجتمع الجادة يمثل أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في الشارقة وعلى مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 24 مليار درهم. وتضم الجادة باقة متنوعة من الأحياء السكنية الكبرى إضافة إلى العديد من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية المختلفة ومجمّع للأعمال، ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقة لتلبية جميع متطلبات المقيمين والزوّار على حدّ سواء. وتضم الجادة في مجملها 25,000 وحدة سكنية.

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