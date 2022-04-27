«جي أم جي» تستحوذ على متاجر «نايكي» التابعة لشركة «سوتل» في سنغافورة وماليزيا

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت «جي أم جي»، الشركة المتخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجات لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، على المتاجر المخصصة حصرياً لمنتجات «نايكي» Nike من ذراع تجارة التجزئة الرياضية لشركة «سوتل» SUTL الرائدة في توزيع المنتجات الاستهلاكية ومنتجات أنماط الحياة والممثلة لعلامات تجارية عالمية في آسيا.

وبموجب الاتفاقية، ستنتقل ملكية جميع المتاجر الحصرية لمنتجات «نايكي» التابعة لشركة «سوتل» في سنغافورة وماليزيا إلى شركة «جي أم جي» التي ستتولى مسؤولية تشغيلها أيضاً. وتم توقيع الاتفاقية بحضور محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وكابيل سيثي نائب الرئيس التنفيذي، وبراديب شاندراسيخاران كبير المسؤولين القانونيين، كممثلين عن شركة «جي أم جي»، وآرثر تاي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وتيو جو لينج، المدير العام للمجموعة، وأليكس تاي، مدير أعمال المجموعة، ممثلين عن شركة «سوتل».

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «جي أم جي»: يجسد استحواذنا على متاجر «نايكي» التابعة لشركة «سوتل» إنجازاً جديداً في مسيرة النمو الطموحة التي تشهدها أعمالنا. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الاستحواذ وحسب، بل إنها تمهد الطريق للكثير من فرص النمو الواعدة لتعزيز مكانتنا وحضورنا في آسيا، وتمكننا من ترسيخ علاقات شراكتنا الوثيقة والطويلة مع علامة «نايكي».

وقدمت «جي أم جي» أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في الأسواق، ونجحت بتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة من خلال أربعة أقسام رئيسية، هي: «جي أم جي للرياضة» و«جي أم جي للمواد الغذائية» و«جي أم جي للرعاية الصحية» و«جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية». وتندرج جميع هذه الأقسام ضمن رؤية موحدة وهادفة لجعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح.

وتتمتع «جي أم جي» بعلاقة شراكة طويلة مع علامة «نايكي»، حيث وقعت معها اتفاقية في 1982 لتقديم منتجاتها في الإمارات، ومن ثم قامت بتوزيعها وبيعها بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي التي توسعت الشركة فيها. وفي عام 2021، استحوذت «جي أم جي» على «رويال سبورتنغ هاوس»، سلسلة متاجر التجزئة الرياضية التي تشكل «نايكي» Nike إحدى علاماتها التجارية الرئيسية. ومؤخراً، استحوذت أيضاً على الحقوق الرسمية لإدارة وتوزيع وبيع منتجات علامة «نايكي» في مصر والعراق.

ويأتي استمرار توسع «جي أم جي» في قطاع بيع المنتجات الرياضية بالتجزئة عقب دخولها مؤخراً قطاع بيع المنتجات الغذائية بالتجزئة، مع استحواذها على عمليات «جيان» في الإمارات، والحقوق الحصرية لتوسيع أعمال العلامة في منطقة الشرق الأوسط.

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