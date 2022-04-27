58 % نمو أرباح «دبي الإسلامي» الربعية إلى 1.3 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت النتائج المالية لبنك دبي الإسلامي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022 تحقيق صافي الأرباح نموًا قويًا بنسبة 58% على أساس سنوي ليصل إلى 1.34 مليار درهم مقابل 853 مليون درهم في العام السابق، ويعزى هذا النمو القوي إلى انخفاض مخصصات خسائر انخفاض القيمة بالإضافة إلى النمو القوي في الإيرادات.

وشهد صافي الأرباح التشغيلية نموًا قويًا بنسبة 10% ليصل إلى 1.77 مليار درهم مقابل 1.61 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.

نمو ثابت

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، يشهد العالم الذي نعيشه اليوم متغيرات متسارعة وتطورات غير مسبوقة وسط الظروف الدولية الحالية الصعبة مع توقعات بتباطؤ النمو، إلا أن الإمارات لا تزال تتمتع بمرونة كبيرة دفعت صندوق النقد الدولي إلى تعزيز توقعاته بتحقيق الإمارات نموًا قويًا يتجاوز 4٪. ويعكس هذا النمو المتواصل التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات، والتي تواصل المضي قدمًا لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، كما أن القطاع المصرفي بدوره مستمر بتحقيق نمو ثابت على أساس سنوي، مع عودة إيرادات بنك دبي الإسلامي للربع الأول إلى مستوياتها قبل الجائحة.

وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار الظروف الاقتصادية والدولية للسوق غير المتوقعة والتي تعرقل مواكبة التقدم والتنمية، حقق البنك نموًا في إجمالي الدخل بنسبة 6% على أساس سنوي ليتجاوز 3 مليارات درهم، كما شهدت الميزانية العمومية ارتفاعًا بنسبة 3٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس توافق البنك مع أجندة التوسع الاقتصادي لدولة الإمارات. ويواصل بنك دبي الإسلامي استراتيجيته للتحول إلى مؤسسة مالية رقمية أكثر استدامة، لتعزيز مكانته في المستقبل وإطلاق المزيد من فرص النمو التي ستعود بقيمة أكبر على المساهمين في السنوات المقبلة.



مرونة عالية



وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، تعكس النتائج القوية التي حققها البنك قدرة البنك على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد نجحنا في إعادة تعريف جوهر أولوياتنا في عالم «ما بعد الجائحة» مع إطلاق استراتيجيتنا للخمس سنوات مطلع هذا العام. ويشير المركز المالي للبنك بوضوح إلى المرونة العالية التي يتمتع بها، وبأنه قادر على مواجهة أي تحديات قد تظهر في السوق وذلك نظرًا للنمو القوي في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11٪ على أساس سنوي والتراجع الكبير لخسائر انخفاض القيمة بنسبة 44٪ على أساس سنوي.

ويعكس صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نموًا قويًا بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 235 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بنمو قوي في الاكتتابات الجديدة خلال الفصل، في إطار استراتيجيتنا لتحقيق نمو في ميزانيتنا العمومية، واستهداف شرائح جديدة للمتعاملين. وسنواصل استغلال فائض السيولة من خلال الاستثمار في اكتتابات للصكوك عالية الجودة التي تحقق عائدًا متوسطًا قويًا بحوالي 4%.

نحن نمضي بخطى ثابتة لإدارة الاكتتابات وتعزيز جودة موجوداتنا بطريقة استباقية، حيث تمخضت جهودنا في هذا المجال عن تحسّن نسبة التمويلات غير العاملة بمقدار 10 نقاط أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتستقر عند 6.7٪. وسوف نستمر بتعزيز معدلات التغطية في الأرباع القادمة لتتوافق مع توجهات هذا العام.

وشهد البنك أيضًا نموًا قويًا في ميزانيته العمومية ونسب الأرباح والخسائر خلال هذه الفترة، إذ تحسنت معدلات الربحية بشكل كبير ليبلغ معدل العائد على الموجودات 1.9% (بارتفاع بلغ 35 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية ليبلغ 16.2% (بارتفاع بلغ 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه). ويعود تحسن بيئة الاقتصاد الكلي مع ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الربح المرتفعة بالنفع على بنك دبي الإسلامي، حيث تكمن القيمة الكبرى للموجودات المربحة في الاكتتابات بالسعر العائم، ليساعد البنك في الوصول لتوجيهات الهوامش المستهدفة للعام.

الميزانية العمومية

شهدت الميزانية العمومية نموًا قويًا بنسبة 3٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 287.2 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في حجمها فضلًا عن الاكتتابات الجديدة في ظل تحسن الظروف التشغيلية وتعافي البيئة الاقتصادية. وحافظت ودائع المتعاملين على استقرارها عند 204.5 مليارات درهم، حيث ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3.2% لأكثر من 92 مليار درهم، لتمثل اليوم 45% من قاعدة ودائع المتعاملين.

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