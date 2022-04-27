تعزيز الطاقة التشغيلية في «وورلد سنترال» خلال فترة تجديد المدرج الشمالي بمطار دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي تعزيز الطاقة التشغيلية في مطار دبي وورلد سنترال – DWC، المطار الثاني في مدينة دبي، والاستفادة من البنية التحتية القوية في الارتقاء بتجربة المسافرين وتسهيل رحلتهم خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي، والتي تبدأ في 9 مايو وتستمر حتى 22 يونيو.

وسيخضع المدرج الشمالي في مطار دبي لعملية تطوير شاملة على مدار 45 يوماً بهدف توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز الخدمات والطاقة التشغيلية لاستقبال عشرات الملايين من المسافرين عبر المطار خلال العام. كما سيتم توجيه أكثر من 1,000 رحلة أسبوعياً إلى مطار دبي وورلد سنترال – DWC خلال هذه الفترة، مع تشغيل معظم هذه الرحلات بواسطة فلاي دبي، سبايس جت، إنديغو، وطيران الخليج.

وتزامناً مع زيادة حركة الركاب خلال هذه الفترة، سيقوم مطار دبي وورلد سنترال بإعادة تشغيل مرافق الخدمة لتعزيز تجربة المسافرين وضمان رحلة سلسة ومريحة لهم، حيث سيتم فتح المطاعم والكافيهات ومراكز التسوق بكامل طاقتها، في حين تستعد مكاتب إتمام إجراءات السفر وتسجيل الوصول في المطار ومكتب الجمارك وإجراءات الهجرة للترحيب بجميع الركاب في المطار.

وبهدف تحسين ودعم تجربة المسافرين وتوفير كافة سبل الراحة لهم، تؤكد مطارات دبي توفير وسائل نقل بين مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال DWC، مع خيارات مرنة ومتنوعة لتسهيل تنقل المسافرين خلال فترة الإغلاق التي تستمر 45 يوماً، بما في ذلك خدمة حافلات مجانية بين المطارين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأماكن مجانية مخصصة لصف السيارات للمسافرين عبر مطار دبي وورلد سنترال، إضافة إلى أسعار حصرية لمركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات لكافة الرحلات من المطار.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: تمت دراسة وتخطيط مشروع تطوير البنية التحتية بشكل استباقي للحد من التأثيرات التي قد تطرأ على رحلات الركاب خلال هذه الفترة، مع تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع شركائنا عبر مجتمع الطيران في دبي بهدف دعم إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية مع توفير أعلى معايير السلامة ومواصلة التميُّز في خدمة العملاء على مستوى مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة تشغيل الخدمات والمرافق الأساسية في مطار دبي وورلد سنترال بكامل طاقتها بما يلبي احتياجات وتوقعات المسافرين. كما أنصح جميع المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلاتهم للتأكد من صالة المغادرة قبل الوصول إلى المطار لتجنب أي تأخير عن موعد الرحلة.

أعمال

وسيتضمن مشروع تجديد المدرج الشمالي تعبيد ما يقرب من 160 ألف طن من الأسفلت، بالإضافة إلى 30 ألف متر مكعب من الخرسانة لتقوية وتسطيح أرض المدرج والممرات المجاورة. كما سيتم استبدال حوالي 264 كيلومتراً من الكابلات الفرعية وترقية أكثر من 4,400 وحدة من مصابيح إضاءة المدرج باستخدام تقنيات تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة. وخضع المدرج الشمالي لعملية تطوير مماثلة خلال 2014، بينما أُجريت عمليات التجديد في المدرج الجنوبي في 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز