"دي بي ورلد" و"إيمرجنت كولد لاتين أمريكا" تدشنان أول مرفق تخزين مبرد في الدومينيكان

المصدر: دبي- البيان

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دشنت "دي بي ورلد"، المزود للحلول اللوجستية العالمية، وشركة "إيمرجنت كولد لاتين أمريكا" بناء أول مرفق تخزين مبرد وعصري في جمهورية الدومينيكان. وسيوفر مرفق التخزين الذي يتم بناؤه داخل المنطقة الاقتصادية التابعة لـ "دي بي ورلد"، الواقعة في شبه جزيرة بونتا كاوسيدو، لعملاء الشركتين حلول سلسلة التبريد التي سيتم دمجها في سلاسل التوريد الخاصة بكلا الشركتين.

ويعد المرفق التخزين الأول من ضمن مجموعة المشاريع المعتزم إطلاقها في أمريكا اللاتينية، بعد إبرام إتفاقية التعاون المشترك بين "دي بي ورلد" و "إيمرجنت كولد لاتين أمريكا". وتشمل الاتفاقية تطوير مرافق التخزين للخدمات اللوجستية ذات درجة الحرارة المضبوطة داخل المناطق الاقتصادية التابعة لـ "دي بي ورلد" في المنطقة، بما في ذلك شركتيها المتفرعتين "دي بي ورلد – بوسورجا" (الإكوادور) و "دي بي ورلد – كالاو" (بيرو).

وتم وضع حجر الأساس الذي يمثل التدشين الرسمي لبناء مرفق التخزين، بحضور رئيس جمهورية دومينكان، لويس أبي نادر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد"، سلطان بن سليّم، والرئيس التنفيذي لـ إيمرجنت كولد لاتين أمريكا، نيل رايدر، والرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد – جمهورية الدومينكان"، مورتن يوهانسن. كما حضر الحفل فيكتور إيتو بيسونو، وزير الصناعة والتجارة في حكومة الدومينيكان، وإدواردو سانز لوفاتونو، مدير عام جمارك الدومينيكان.

وخلال كلمة أثناء الحفل، قال سلطان بن سليّم إن التحالف مع إيمرجنت كولد لاتين أمريكا وإنشاء مرفق تخزين مبرد وعصري يتوافق تمامًا مع رؤية "دي بي ورلد"، ليس فقط لجمهورية الدومينيكان، إنما لمنطقة أمريكا اللاتينية ككل. وتخطط "دي بي ورلد" لتطوير 3 ملايين متر مربع من الأراضي للمناطق الحرة بغية الترويج لجمهورية الدومينيكان كوجهة جذب واستثمار لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة التي تبحث عن خيارات قريبة من النوافذ التجارية.

وأضاف بن سليّم: "تعتبر ’دي بي ورلد‘ في الدومينيكان أفضل مزود خدمات لوجستية عالمية المستوى. لقد حققنا نتائج غير مسبوقة بعد توسيع رصيفنا الرئيسي قبل عامين، حيث تمكّنا من خلق فرص أكبر لسوق الدومينيكان لابرام اتفاقيات تجارية جديدة، وزيادة حركة التجارة، وتعزيز التنافسية. وبهذه المناسبة، أقمنا شراكة مع إيمرجنت كولد لاتين أمريكا لرفع معايير سلاسل التوريد المبردة في سوق الدومينيكان. يتمثل هدفنا في زيادة تعزيز قدرة جمهورية الدومينيكان من خلال إنشاء ميناء ومركز لوجستي ومرافق تصنيع متكاملة في مكان واحد، حيث سيشكل ذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي وسيخلق آلاف الوظائف، مما سيشجع الاقتصاد الدومينيكي مع رفع جودة الحياة لشعب الدومينيكان.

وسيشتمل مرفق التخزين على 6500 متر مربع مع درجة حرارة مضبوطة، و 8000 موقع لمنصات التحميل متعددة درجات الحرارة (مجمدة ومبردة ودرجة حرارة الغرفة). وسيكون لها أيضًا مساحة تسريع تبلغ 22 مترًا مع 13 بابًا للاحواض، مما يسهّل العمليات المتعلقة بالفحص وإعداد المنتجات والحركة الفعالة للبضائع، فضلاً عن نظام التبريد بالأمونيا والإنارة الذكية واستخدام الطاقة الشمسية والرفوف المتحركة.

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