37.4 ملياراً قروضاً ضختها البنوك في شرايين الاقتصاد خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ضخت البنوك العاملة في الدولة قروضاً بنحو 37.4 مليار درهم في شرايين الاقتصاد خلال 3 أشهر (نوفمبر 2021 - يناير 2022)، في مؤشر على التعافي الاقتصادي من الجائحة والدخول في مرحلة الانتعاش لا سيما خلال الشهور الأولي من انعقاد «إكسبو دبي».

وأظهرت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن رصيد الإقراض المصرفي للبنوك وصل إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة بنحو 2.1% أو ما يوازي 37.4 مليار درهم مقابل 1.763 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن الإقراض المصرفي زاد علي أساس سنوي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1.779 تريليون درهم في يناير 2021، بينما زاد علي أساس شهري بنحو 0.35% أو ما يعادل 6.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 1.794 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

استثمارات البنوك

في سياق متصل، أظهرت الإحصائيات ارتفاع استثمارات البنوك المحلية إلى 469.4 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.4% أو ما يعادل 15.4 مليار درهم مقارنة بنحو 454 مليار درهم في يناير 2021، فيما انخفضت أساس شهري بنسبة 0.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفق إحصائيات المركزي، رفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 16.4 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 74.5% أو ما يعادل 7 مليارات درهم مقابل 9.4 مليارات في يناير 2021، فيما انخفضت على أساس شهري بنحو 4.1% مقابل 17.1 ملياراً في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع مزيد من الارتفاع الملحوظ في استثمارات البنوك في الأسهم خلال الأشهر القادمة في ظل حالة النشاط والزخم التي تشهدها أسواق المال المحلية، لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من الإدراجات الضخمة التي بدأت هذا العام مع «مواني أبوظبي» وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إلى جانب الإدراجات الأخرى المرتقبة وهي «سالك» و«تيكوم» و«إمباور».

سندات الدين

واستحوذت الاستثمارات في سندات الدين على النصيب الأكبر بواقع 61.7% من إجمالي الاستثمارات مع وصولها إلى 289.5 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي 7% أو ما يعادل 18.9 مليار درهم مقارنة بنحو 270.55 مليار درهم في يناير 2021، فيما انخفضت على أساس شهري بنحو 2.1% مقابل 295.7 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 25.6% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 120.4 ملياراً في ديسمبر بزيادة على أساس شهري 2.2% مقابل 117.8 ملياراً في ديسمبر الماضي، فيما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 7.2% مقارنة بنحو 129.8 مليار درهم في يناير 2021.

استثمارات أخرى

ارتفعت استثمارات البنوك الأخرى إلى 43.1 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقابل 42.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، وبتراجع على أساس سنوي بنسبة 2.7% مقابل 44.3 مليار درهم في نوفمبر الماضي.

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