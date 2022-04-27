«دي بي ورلد»: اكتمال أول مبنى صناعي بمجمّع «ساوث كارولينا جيت واي» اللوجستي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي بي ورلد»، المزود للحلول اللوجستية العالمية وواحدة من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم، افتتاح أول مبنى صناعي في مقاطعة أورانجبورج بولاية كارولينا الجنوبية، والذي يمتد على مساحة تزيد على 1300 فدان. ويمثل المبنى الجديد قيمة تجارية مهمة في الولاية الأمريكية من أجل التنمية الاقتصادية المستمرة للمنطقة الصناعية المخطط لها، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 6 ملايين قدم مربعة.

خدمات

ويقع مجمّع «ساوث كارولينا جيت واي» اللوجستي في منطقة مركزية عند تقاطع الطريق السريع 301 و95 بين مدينتي تشارلستون وكولومبيا. ويوفر المجمّع منصة استراتيجية للخدمات اللوجستية في المحطات الداخلية وعبر شبكة السكك الحديدية، مع وجود ميناء قريب له للتطوير الصناعي. ويقدم المجمّع، الذي يتميز بمساحة عقارية مخصصة للبناء من 50 ألف قدم مربعة إلى أكثر من مليون قدم مربعة، حلولاً مرنة للشركات الكبيرة والمتوسطة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «نفتتح بكل فخر مجمّع (جيت واي) اللوجستي الجاهز للعمل، ونحتفل به كونه استثماراً طويل الأجل، حيث من المتوقع أن يحقق للاقتصاد أكثر من 500 مليون دولار. وشهدنا تعاوناً نموذجياً مع مقاطعة أورانجبورج وولاية كارولينا الجنوبية، وهو خير دليل على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن توّلد تنمية اقتصادية حقيقية من أجل الصالح العام. يتمتع هذا الموقع الشاسع بالكثير من الفرص الاقتصادية المحتملة لكارولينا الجنوبية بما في ذلك ألفا وظيفة، وعائدات ضريبية محلية تزيد على 10 ملايين دولار».

خبرات

ورافق مات ليش، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد» في الأمريكيتين رئيس مجلس الإدارة سلطان بن سليّم في أورانجبورج، الذي أضاف: «تستخدم (دي بي ورلد) خبرتها في الحلول اللوجستية الذكية لتمكين التدفق التجاري حول العالم. فإلى جانب استحواذنا على شركة سينكريون في عام 2021، يعد مجمّع ساوث كارولينا جيت واي اللوجستي جزءاً من رؤية (دي بي ورلد) الأوسع لتصبح قوة دافعة في مساعدة المزيد من الشركات الأمريكية على مواجهة تحديات سلاسل التوريد واللوجستيات والتي تسبب الاضطرابات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الوباء».

شراكة

أبرمت «بريميوم بينات» من دوغلاس – جورجيا اتفاقية شراكة مع «دي بي ورلد» في عام 2021، لشراء مساحة تزيد على 42 فداناً في مجمّع جيت واي اللوجستي. وتستثمر الشركة 64 مليون دولار لبناء أكثر عمليات إنتاج بذور الفول السوداني تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم. وسيوفر المشروع زيادة السعة المحلية التي ستتيح لمزارعي الفول السوداني في كارولينا الجنوبية ليكونوا جزءاً من نموذج العمل التعاوني الذي يدعم النمو الاقتصادي المستمر، إضافة إلى خلق ما يقدر بـ 130 وظيفة محلية.

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