جمارك دبي تركز على الشباب في يوم الملكية الفكرية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2022، نظمت جمارك دبي احتفالها السنوي صباح أمس في متحف المستقبل بدبي، تحت شعار «الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل».

وحضر الاحتفال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد الفلاسي مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وكوثر الخروصي ممثلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر نائب رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

مكاسب

وأكد أحمد مصبح خلال كلمته الافتتاحية، أن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز قدرة الأفراد والشركات على الاستفادة من جهودهم في تطوير الأفكار والابتكارات والعلامات التجارية الجديدة، والعمل على حماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة. وأشار إلى انضمام الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 1975، حيث حققت تقدماً كبيراً في دعم بيئة التجارة والاستثمار عبر تمكين أصحاب العلامات التجارية من التصدي للبضائع المقلدة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بدعم التجارة والاستثمار الدولي لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رئيسي للتجار والشركات الدولية الكبرى. وقال: النجاح الكبير الذي حققته الدولة في استضافة إكسبو وتجاوز عدد الزوار 24 مليون زائر انطلاقة جديدة للإمارات نحو المنافسة على الصدارة العالمية لمراكز التجارة والاستثمار الدولي.

وبلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي حلتها الدائرة في 2021 نحو 390 حالة نزاع قيمتها التقديرية 15 مليون درهم وتمت إعادة تدوير مليونين ومائة ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ 221 علامة تجارية، وفي الربع الأول من عام 2022 بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية 85 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية 24 مليون درهم. وتمت إعادة تدوير نحو 254 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ 27 علامة تجارية.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي إن الاحتفال بهذه المناسبة يهدف لإطلاع الجمهور على الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع.

وقال سعيد النظري: تبنت المجتمعات، والحكومات الملكية الفكرية للتشجيع على الإبداع وحفظ حقوق المبدعين وهم رواد الأعمال، والمصممون، وصناع المحتوى، والفنانون، والباحثون، والمؤلفون، والمنتجون ومعظمهم من فئة الشباب، لهذا تكمن أهمية مشاركة الشباب في صناعة مستقبل الملكية الفكرية.وأضاف: تتزين واجهة متحف المستقبل بجملة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه»، لذلك فإن اليوم العالمي للملكية الفكرية مناسبة مهمة لنشارك في تصميم الإنتاج الإبداعي المتجدد للشباب.

وأفاد بأن المؤسسة الاتحادية للشباب، أطلقت العديد من المبادرات لاحتضان الإبداع، وحماية المبدعين، حيث طورت أفضل مراكز للشباب في العالم، توفر للشباب ما يزيد على 130 مساحة إبداعية في مختلف مناطق الدولة يستطيعون من خلالها العمل على الأبحاث، وعلى صناعة المحتوى، وعلى تصميم المنتجات، وحتى تأسيس الأعمال،

شخصية العام

وتم تكريم شركاء الدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تم تكريم شخصية العام سعيد النظري وعبد الرحمن المعيني أمين عام جمعية الإمارات للملكية الفكرية وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن والمحامية محبوبه باقر. كما تم تكريم إدارة المراكز الجمركية البحرية وإدارة الشحن الجوي وإدارة الاستخبارات الجمركية وإدارة القضايا والتحقيق والمبتكرين من الدائرة سعيد بن فارس ومحمد الخنجري وحسين الفردان.

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