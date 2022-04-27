«إمباور» تُمِدّ «مدينة أيكون» في دبي بـ 4513 طن تبريد

المصدر: ( دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بدء تزويد برج (B) في «مدينة أيكون» بخدمات تبريد المناطق بسعة تصل إلى 2465 طن تبريد عبر محطتها في منطقة الخليج التجاري، كما أعلنت أنه سيتم تزويد برج (C) في نهاية الشهر المقبل بسعة تصل إلى 2,048 طن تبريد.

وتعد «مدينة أيكون» من المشروعات التطويرية الضخمة قيد التطوير على شارع الشيخ زايد وعلى مقربة من المرافق الحيوية النابضة بالحياة في المدينة. وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نجتهد في خدمة المشاريع العقارية الرائدة ونستهدف تزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية بدبي بخدمات تبريد المناطق ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي للإمارة في تخفيض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح أن مزايا نظم تبريد المناطق الحديثة لا تقتصر على دفع عجلة الاستدامة البيئية فقط، وإنما تلعب دوراً محورياً في تمكين الشركات من الحفاظ على أنظمة تكييف الهواء الخاصة بها، حيث تتم عمليات التشغيل والإنتاج والتوزيع والصيانة عن بعد. وأكد حرص المؤسسة الدائم على العمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف نجاح المشاريع الضخمة والمبتكرة في دبي.

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