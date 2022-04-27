جمارك أبوظبي تحتفي بيوم الملكية الفكرية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ممثلة بإدارة السياسات والحوكمة بالتعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي وإسعاد المتعاملين فعاليات أسبوع الملكية الفكرية، التي انطلقت 18 أبريل تحت شعار «الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يصادف 26 أبريل من كل عام.

ويأتي تنظيم جمارك أبوظبي لأسبوع الملكية الفكرية حرصاً منها على تحفيز وتمكين الابتكار وحماية حقوق المبدعين في شتى المجالات، إذ نظمت 4 ورش افتراضية لموظفي الإدارة بالتعاون مع 10 من أصحاب العلامات التجارية، بهدف التميز بين البضائع الأصلية والمقلدة وإدراك مخاطر استخدام هذه المنتجات على الفرد والمجتمع كافة.

وحرصاً على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، نظمت إدارة السياسة والحوكمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة تدريبية افتراضية بعنوان «حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك»، كما عقدت جلسة افتراضية للمبتكرين من موظفي الجمارك بغرض عرض تجربتهم وأفكارهم الابتكارية والإبداعية ودور الإدارة في احتضان أفكارهم وتطبيقها عملياً، بالإضافة إلى إطلاق إدارة السياسات والحوكمة مسابقة ثقافية استهدفت الموظفين، لتنمية معلوماتهم ومهاراتهم في مجال الملكية الفكرية.

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