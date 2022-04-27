61 مليار درهم صادرات وإعادة تصدير أعضاء غرفة دبي بالربع الأول

المصدر: دبي - وام

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كشفت غرفة تجارة دبي لوكالة أنباء الإمارات ( وام)، عن نمو قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 11.3% لتبلغ قيمتها 61 مليار درهم مقارنةً بـ 54.8 مليار درهم سجلت خلال الربع الأول من عام 2021، مما يعكس نمواً ملحوظاً ومستداماً في صادرات أعضاء الغرفة في بداية العام الجاري.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 178,654 شهادة بنمو بنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 والتي بلغ عددها آنذاك 166,759 شهادة منشأ، حيث يؤشر النمو في صادرات الأعضاء وشهادات المنشأ إلى دور قطاع التجارة في تنويع اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته العالمية.

عضويات

وحققت غرفة تجارة دبي نمواً كبيراً في عدد الأعضاء الجدد، حيث بلغ عددهم خلال الربع الأول من العام الجاري 10,020 عضواً جديداً بنسبة نمو كبيرة بلغت 64% مقارنةً بعدد الأعضاء الجدد خلال الربع الأول من عام 2021، مما يعكس الجاذبية المتنامية لدبي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومكانتها كعاصمة عالمية للمال والأعمال. وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي، إلى أن هذه المؤشرات مشجعة جداً، حيث تعتبر من تأثيرات إكسبو 2020 دبي الإيجابية على اقتصاد الإمارة وترسخ مكانة الإمارة والثقة العالمية التي تحظى بها بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن نمو صادرات وإعادة أعضاء الغرفة يعكس المرونة التي توفرها بيئة الأعمال للتجار في الوصول إلى الأسواق العالمية.

ولفت بوعميم إلى أن عدد أعضاء غرفة تجارة دبي يقترب من الـ 300,000 عضو بوصوله مع نهاية مارس الماضي إلى 297,000 عضو حالياً، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من مكانة الغرفة باعتبارها إحدى أكبر غرف التجارة حول العالم في العضوية، مشيراً إلى أن المكاتب الخارجية التمثيلية للغرفة تلعب كذلك دوراً هاماً في ربط الأسواق التجارية العالمية وتوطيد مكانة دبي في قلب المنظومة التجارية العالمية. وأكد استمرار الجهود للارتقاء بواقع الأعمال في دبي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وسهولة ممارسة الأعمال.

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