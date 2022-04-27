عبد العزيز بن حميد: العقارات نقطة جذب للاستثمارات بعجمان

المصدر: عجمان - (البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن القطاع العقاري أصبح يشكل نقطة جذب هامة للاستثمارات، وجاء ذلك خلال المجلس العقاري الرمضاني الذي نظمته الدائرة بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين بهدف مناقشة آفاق الاستثمار في القطاع العقاري وسبل تطويره وتنشيطه بالنظر للمقومات والمميزات التي تتوفر عليها الإمارة، وذلك بمشاركة شركاء الدائرة الاستراتيجيين وكبار المستثمرين ورجال الأعمال.

وأوضح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة على كافة الأصعدة وفي شتى القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع العقاري الذي يشكل نقطة جذب هامة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لما يتميز به من مقومات ولما يتيحه من فرص استثمارية واعدة تتماشى مع احتياجات ورغبات المستثمرين ورواد الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز