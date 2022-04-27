3 مليارات مكاسب الأسهم بدعم أرباح قوية للشركات والبنوك

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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استعادت أسواق الأسهم المحلية وتيرة الصعود في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3 مليارات درهم مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات مع استمرار الشركات والبنوك في الإعلان عن أرباح فصلية قوية.

وارتفع سوق دبي 0.3% ليغلق عند 3665.86 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والتأمين والخدمات والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.004% ليصل إلى 10019.16 نقطة. واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.96 مليار درهم، منها 1.62 مليار في أبوظبي، و345.3 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 308.3 ملايين سهم، موزعة بواقع 207.65 ملايين في أبوظبي، و100.7 مليون في دبي، عبر تنفيذ 15972 صفقة.

سوق دبي

وتصدر «دبي الوطنية للتأمين» النشاط بسوق دبي مستقطباً 71.7 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 65.8 مليونا. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «العربية للطيران» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.93%، واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 24.4 مليون درهم، ومال العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بسوق ابوظبي مستقطباً 316.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 253.6 مليونا. وحقق «صناعات أسمنت الفجيرة» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «أرام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8%. واتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء بصافي استثمار 163.4 مليون درهم.

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