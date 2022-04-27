أعلى عدد تصرفات عقارية بدبي في ربع واحد منذ 2010

المصدر: دبي - البيان

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أظهر «مؤشر»، المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي، والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، بأن سوق العقارات بدبي شهد أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيلها في ربع واحد منذ عام 2010 والأكبر حجماً منذ الربع الأول من عام 2014، بإجمالي 25,972 صفقة عقارية في الربع الأول من عام 2022.

لمحة عامة

وشهد سوق العقارات في دبي تسجيل أكبر عدد من المبايعات العقارية يتم تسجيلها منذ 7 أعوام، بعدد مبايعات بلغ 8,399 معاملة بيع عقاري، بقيمة 22.58 مليار درهم إماراتي، في مارس 2022. وعند مقارنة أداء شهر مارس 2022 بالفترة ذاتها 2021، تشير النتائج لتحقيق نمو بنسبة 83% في إجمالي عدد صفقات البيع ونمواً بنسبة 109% من حيث القيمة.

وسجلت العقارات الثانوية/‏‏‏‏ الجاهزة خلال مارس 2022 نسبة 60.16% من إجمالي صفقات البيع، مقابل 40.4% في مبيعات السوق العقارية على الخارطة، ما يمثل 39.84% من إجمالي صفقات البيع. كما سجل شهر مارس 2022 أكثر من 44,783 عقد إيجار، منها 60.28% عقود جديدة و39.72% عقود مجددة، وكانت 78% من العقود سنوية و21% منها غير سنوية. شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 25,972 صفقة عقارية، وهو أعلى عدد تصرفات عقارية يتم تسجيله في ربع واحد منذ 2010.

وشهد الربع الأول تسجيل 20,539 معاملة بيع عقارية بقيمة إجمالية بلغت 55.51 مليار درهم. وبالنسبة لأحجام صفقات البيع العقارية خلال الربع الأول، شهدت سوق العقارات على الخارطة تسجيل 8,616 مبايعة بقيمة إجمالية بلغت 16.12 مليار درهم، بينما سجلت السوق الثانوية 11,923 مبايعة بقيمة 39.39 مليار درهم.

وشهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 160,530 عقد إيجار، منها 51.89% عقود جديدة و48.1% عقود مجددة، ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 4% في حجم العقود مقارنةً بالربع الأخير من 2021. ومثلت العقود السنوية في الربع الأول نسبة 79.95%، بينما شكلت العقود غير السنوية نسبة 20.04%.

ووفقاً لبيانات منصة «بروبرتي فايندر» فإن الطلب الأكبر كان على استئجار الشقق بغرفة نوم واحدة، تلتها الشقق بغرفتي نوم بنسب متقاربة جداً، بينما كانت الفلل ومنازل التاون هاوس بثلاث غرف نوم هي الأكثر رواجاً، تلتها الفلل ومنازل التاون هاوس بأربع غرف نوم.

مناطق

وكشفت سجلات «إيجاري» عن أسماء المناطق التي شهدت تسجيل أكبر عدد من عقود الإيجار خلال شهر مارس 2022، والتي شملت منطقة جبل علي الأولى بـ 6259 عقداً، تلتها الورسان الأولى بـ 6224 عقداً، والخليج التجاري بـ 5056 عقداً، ونايف بـ 5011 عقداً، والكرامة بـ 5007 عقود.

مرسى دبي

كشفت بيانات بروبرتي فايندر بأنّ مرسى دبي كانت الأكثر طلباً في عمليات البحث عن شقق سكنية للبيع في الربع الأول من عام 2022، كما كانت الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد إيجارات الشقق في مارس 2022.

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