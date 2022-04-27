«شراع» يعلن أسماء الفائزين بـ«تحدي بوابة الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أسماء الفائزين بالدورة الرابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، الذي أطلقه بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب ومجموعة «ألف»، تحت عنوان «الممشى»، حيث فاز عن قطاع «المأكولات والمشروبات» رائد الأعمال أحمد قاسم عن مشروعه «مقهى فرابّي»، وضمن قطاع التجزئة، فازت كل من يوليا سوخانوفا وجلنار تنديبايفا عن مشروعهما «نيتشر هيدونيست».

جاء ذلك خلال فعاليات المجلس الرمضاني الذي ينظمه (شراع) في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار». حضر الحفل الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إلى جانب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».



إيمان راسخ

وهنأت الشيخة بدور خلال كلمتها في الحفل، الفائزين في «تحدي بوابة الشارقة»، وأشادت بإيمانهم الراسخ بأفكارهم وشجاعتهم وثقتهم خلال رحلاتهم الريادية نحو المستقبل، مؤكدة أن ريادة الأعمال تمثل رحلة إيمان بقدرات الإنسان على تحقيق النجاح. وأوضحت أن «مجلس شراع الرمضاني» وفَّر لرواد الأعمال فرصة للقراءة والتفكير والتعلم، وتركيز طاقاتهم وقدراتهم لتحقيق تطلعاتهم، وأسهم في جمع نخبة من أصحاب التجارب الملهمة لتبادل خبراتهم، وإطلاع الشباب على مشاريع ريادية صغيرة ومتوسطة، أثبتت قدرتها على إحداث فارق في عالم الأعمال والاستثمار، والمساهمة في بناء الاقتصاد وتعزيز التنمية.

وشهد «تحدي بوابة الشارقة - الممشى» في منافساته النهائية مشاركة 13 مرشحاً.



مستقبل

تناول الدكتور أحمد بالهول، مستقبل ريادة الأعمال مع الحاضرين من كبار الشخصيات المتخصصة بمنظومة ريادة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وأبرز الشركات الناشئة، والمتخرجين من مركز «شراع»، مشيراً إلى أن «قيمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لاقتصادنا مهمة جداً، حيث تسهم الشركات الناشئة بـ94 % من الاقتصاد الوطني، ما يجعل من هذا القطاع أساساً لاستدامة النمو الاقتصادي والتنوع، وتهدف القيادة الرشيدة إلى تعزيز هذا القطاع وتمكينه من المساهمة بأكثر من 65 % من اقتصادنا غير النفطي.

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