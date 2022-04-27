«ديوا» تستثمر 40 مليار درهم في 5 سنوات

المصدر: (دبي - فاتن صبح)

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كشف معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن مخططات «ديوا» لإنفاق استثمارات بقيمة 40 مليار درهم على النفقات الرأسمالية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لا سيما من أجل تحسين قدرة توليد الطاقة المتجددة. وقال الطاير، في مقابلة مع شبكة «بلومبيرغ» للأنباء، إن هذا المبلغ يتضمن 16 مليار درهم ستذهب إلى تقوية شبكة المياه والكهرباء، و12 مليار درهم سيتم إنفاقها على المشاريع القائمة في إطار إنتاج الطاقة المستقلة، وحوالي 3 مليارات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد، أما النفقات المتبقية فهي مخصصة بشكل أساسي لتكملة مختلف المشاريع الموجودة، لا سيما الأنظمة الذكية المرتبطة والبنى التحتية.

وتوقع الطاير أن تشهد الهيئة ازدهاراً في الأصعدة والأعمال كافة.

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