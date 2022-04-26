«الأوراق المالية» تُحذر من اتصالات هاتفية بهدف النصب والاحتيال

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من قيام بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة بالتواصل مع المستثمرين مدعين أنهم موظفين لدي الهيئة خلافاً للواقع.

وقالت الهيئة، في تحذير "الثلاثاء": "تهيب الهيئة بالمستثمرين عدم الانسياق وراء تلك الاتصالات وعدم التعامل مع المتصلين تجبناً للتعرض لأية عمليات نصب أو احتيال قد تلحق بهم".

وأوضحت الهيئة ان التواصل مع موظفيها يتم فقط من خلال بيانات الاتصال المنشورة بالموقع الالكتروني للهيئة دون غيرها، مشيراً إلى أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والاشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات وحماية المستثمرين.

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