طيران الإمارات تعتزم إضافة 22 رحلة مع اقتراب عيد الفطر

المصدر: وام

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تعتزم طيران الإمارات تقديم مزيد من الرحلات عبر سبع مدن في دول المنطقة والشرق الأوسط وذلك مع اقتراب عيد الفطر السعيد واستجابة للإقبال الكبير على الحجوزات والسفر خلال عطلة الـ 9 أيام.

وتعمل الناقلة على تكثيف جدولها بإضافة 22 رحلة وتوفير مقاعد إضافية باستخدام طائرات A380 والبوينج 777 بين 28 أبريل الجاري و8 مايو المقبل إلى المدن الأربع التي تخدمها في المملكة العربية السعودية وكذلك إلى الكويت وبيروت وعمّان.

وستشغل طيران الإمارات رحلتين إضافيتين في 2 و8 مايو لخدمة الطلب من وإلى الرياض، فيما تضيف خمس رحلات إلى جدة بطائرات البوينج 777 وترقي إحدى رحلاتها الحالية إلى A380 لتصبح جميع رحلاتها المنتظمة إلى عروس البحر الأحمر تعمل بالطائرة العملاقة ذات الطابقين.

كما ستشغل الناقلة أربع رحلات إضافية إلى المدينة المنورة وستوفر للمسافرين من الدمام رحلة إضافية واحدة يوم 28 أبريل الجاري مع بدء عطلة العيد.

ويوضح سجل الحجوزات أن عملاء طيران الإمارات في المملكة العربية السعودية سيتوجهون إلى دبي للاحتفال بعيد الفطر بالإضافة إلى جزر المالديف وباريس وبانكوك وموريشيوس ومانيلا ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى دبي تشمل الوجهات الشهيرة التي يقصدها المسافرون الكويتيون هذا العام جزر المالديف ومانيلا وبانكوك ولندن وموريشيوس وباريس، وستسير طيران الإمارات ثمان رحلات إضافية بطائراتها البوينج 777 خلال عطلة العيد.

وتشغّل طيران الإمارات ثلاث رحلات إضافية إلى بيروت بطائراتها البوينج 777 لاستيعاب مزيد من المسافرين الذين يتدفقون على لبنان لزيارة الأقارب والأصدقاء.

كما ستقوم بترقية إحدى رحلتي عمّان اليوميتين التي تتم بطائرات البوينج 777 بتوفير سعة مقعدية أكبر.

وجريا على عادتها في العيد سنويا بتوفير الضيافة العربية المتميّزة ..ستقدم طيران الإمارات قائمة طعام خاصة ما بين 2 إلى 5 مايو المقبل على جميع الرحلات القادمة والمغادرة من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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