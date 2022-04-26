دناتا للسفريات: ارتفاع حجوزات إجازة عيد الفطر 195% مقارنة بالعام الماضي

المصدر: وام

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أعلنت "دناتا للسفريات"، موفر لخدمات السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحجم الإجمالي لحجوزات السفر المحلية والدولية لعطلة عيد الفطر المبارك ارتفع بنسبة 195 في المائة حتى الآن مقارنة بالحجوزات الإجمالية التي تمت خلال نفس إجازة العيد في العام الماضي.

وقالت إن 65 في المائة من العملاء في دولة الإمارات اختاروا وجهات حول العالم واختار 35 في المائة إقامات محلية، مقارنةً مع 68 في المائة من العملاء حجزوا إقامات في الدولة و32 في المائة فضلوا إجازات خارج الدولة خلال إجازة العيد في عام 2021.

وأضافت أن الوجهات الخمس الأكثر إقبالاً حسب الحجوزات مع دناتا ترافيل في دولة الإمارات خلال إجازة عيد الفطر حتى الآن هي جزر المالديف والإمارات العربية المتحدة وتركيا وموريشيوس وسلطنة عمان.

وقالت إبميلي جينكينز مدير عام دناتا ترافيل ليجر: "إنه في عام 2021 كانت الإقامات في الإمارات العربية المتحدة والمحيط الهندي الأكثر رواجا في أوساط العملاء في الدولة الذين حجزوا عطلة في إجازة عيد الفطر وعلى الرغم من أن هاتين الوجهتين لا تزالان تلقيان رواجا دائما فإننا نشهد هذا العام مع إعادة فتح مزيد من الوجهات اتساع خيارات السفر عبر آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية".

وأضافت جينكينز: "ارتفع الطلب على السفر مع إعادة كثير من الدول فتح حدودها أمام حركة السياحة أو تخفيف أو إلغاء قيود السفر المتعلقة بالجائحة وبدأت بالي وسنغافورة على وجه الخصوص اللتين أعادتا استقبال السياح مؤخرا في اكتساب قوة جذب بينما تتقدم تايلند سريعا على قائمة أكبر 10 وجهات للحجز في إجازة عيد الفطر وحافظت جزر المالديف على مكانتها كخيار أول مع ارتفاع الطلب منذ أوائل مارس الماضي بعد إلغاء متطلبات الفحص للمسافرين الملقحين بالكامل".

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