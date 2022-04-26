سَفِلز: انخفاض تكاليف إشغال المكاتب الفاخرة في دبي عن المستويات العالمية

المصدر: دبي- البيان

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أجرت سَفِلز، الشركة المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، دراسةً لتحليل تكاليف المكاتب الفاخرة في مُختلف الأسواق العالمية، والتي جاءت فيها مُدن مثل لندن وهونغ كونغ وطوكيو على رأس قائمة تضم 29 دولةً من حيث صافي التكاليف الفعلية التي تكبدها شاغلو العقارات المكتبية عند بداية عام 2022. ويشمل صافي التكاليف الفعلية التي يتحمّلها شاغلو العقارات المكتبية بنوداً مثل إجمالي الإيجار (شاملةً للضرائب العقارية والرسوم الخدمية) وتكاليف التجهيزات، على أن يُخصم منها أيّ امتيازات يمكن الحصول عليها على شكل فترات إعفاء من الإيجار.

وحلّت دبي، المدينة الوحيدة المشمولة في الدراسة التحليلية من منطقة الشرق الأوسط، في المرتبة 14 ضمن القائمة، مع وصول تكاليف المكاتب الفاخرة فيها إلى 93.86 دولاراً أمريكياً للقدم المربع، لتسجل انخفاضاً عن نظيراتها من المدن العالمية، مثل لندن (ويست إند والمدينة) ونيويورك (ميدتاون ووسط المدينة) وطوكيو وهونغ كونغ وسنغافورة وبكين وشنغهاي. وكانت منطقة ويست إند في لندن الأكثر تكلفةً بقيمة 267.84 دولاراً للقدم المربع، بينما كانت كوالالمبور أقل أسواق المكاتب تكلفةً بقيمة 45.89 دولاراً للقدم المربع. وتعد دبي اليوم المدينة الوحيدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تشهد تسجيل أعلى معدلات إشغال المكاتب بعد المدن الآسيوية المشمولة في دراسة سفلز.

ويُرجح خلال الفترة المتبقية من العام أن يضطر شاغلو العقارات المكتبية إلى دفع مبالغ لاستئجار مكاتب وتجهيزها في المدن العالمية، في ضوء ارتفاع تكاليف المواد الخام وأجور اليد العاملة ومواكبة التضخم المتفاقم.

وقالت بولا وولش، مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى سَفِلز: تتطابق النتائج التي توصلت إليها دراستنا البحثية العالمية مع التوجهات المُسجلة في التحليل المحلي لسوق المكاتب في دبي خلال أواخر عام 2021 ومطلع عام 2022. وتركزتّ غالبية أنشطة التأجير في دبي في فئتي العقارات المتميزة والفاخرة مع استمرار الانتقال نحو المكاتب عالية الجودة. وازداد عدد الشركات التي خفضت مساحاتها المكتبية أو احتفظت بها أثناء الانتقال إلى مبانٍ جديدة عالية الجودة وتحولت للتكيف مع نماذج العمل الهجينة.

ومن جانبه، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: حظيت السياسات المعتمدة من قبل دبي ودولة الإمارات عموماً لضمان استمرارية الأعمال بالتوازي مع الحفاظ على صحة السكان بانطباعات جيدة للغاية في أوساط مجتمع الأعمال العالمي. وانعكس هذا التوجه بوضوح في مستوى الاستفسارات الصادرة عن الشركات العالمية متعددة الجنسيات؛ إذ يُبدي عدد متزايد من الشركات، خصيصاً من أوروبا، اهتماماً بخيارات المكاتب المتوفرة في الإمارة، بهدف نقل جزء من أعمالها أو التوسع في أسواق جديدة. وتتيح هذه التوجهات فرصة مواتية للباحثين عن الاستثمار في العقارات التجارية في دبي، ولا سيما المساحات المكتبية من الفئة الأولى والفاخرة.

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