«دبي التجارية» تعزز الصحة والسلامة لمجتمع التجارة والخدمات اللوجستية من خلال برامج تدريبية

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت دبي التجارية، النافذة الموحّدة للتجارة عبر الحدود والتابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، التزامها بتعزيز سلامة وكفاءة عملياتها من خلال التعاون مع شركة «سيف فاست»، مزود خدمات التدريب على الصحة والسلامة، وشركة «فور دي» لاستشارات سلسلة الإمداد والتوريد.

من خلال هذا التعاون، ستقدم «دبي التجارية» لموظفيها وشركائها مجموعة من الدورات التدريبية في مجال الصحة والسلامة، وحول كفاءة سلسلة التوريد لإفادة مجتمع التجارة والخدمات اللوجستية بأكمله.

وستعمل «دبي التجارية» مع «فور دي» لتوفير دورات حول بوليصة الشحن، وخطاب الاعتماد، ومصطلحات التجارة الدولية 2020. كما ستعمل مع «سيف فاست» لتقديم دورات تشمل مجالات السلامة من الحرائق، والإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى دورات معهد الصحة والسلامة المهنية (IOSH)، ومجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية (NEBOSH).

وقال حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية»: منذ تأسيس المنصة، نحرص في «دبي التجارية» على دعم قطاع الأعمال التجارية والأفراد بغية الامتثال للوائح التنظيمية المحلية والعالمية. وتنسجم الدورات التدريبية التي نقدمها مع سياسة ضمان كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد التي نعتمدها، مع ضمان عدم الإضرار بالأشخاص أو البيئة. وقد تم تعزيز هذه الدورات بدراسات حالة وأمثلة واقعية لتزويد المتدربين بقدرات تنافسية عالية، وتوفير قيمة مضافة لشركائنا.

وأضاف: «إن دورات التدريب التي نقدمها تقع في صميم اهتمامنا بقضايا الصحة والسلامة والبيئة، بحيث تشكل جزءاً رئيساً من إطار عملنا الخاص بالسلامة والبيئة. وسعياً لتحقيق ذلك، نعمل بشكل حثيث لضمان ممارسة الأنشطة التجارية من قبل شركائنا بطريقة تمنع وتحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تؤثر على الصحة والسلامة، كذلك تقلل من وقوع الحوادث في مكان العمل. علاوة على ذلك، نهدف من خلال دورات رفع كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد، إلى توفير محتوى تدريبي معتمد لتعزيز كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع لتطوير استراتيجيات فعّالة لسلسلة الإمداد والتوريد».

وتسعى «دبي التجارية» باستمرار إلى تعزيز المعرفة وتمكينها لدى العاملين والمتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية، من خلال دورات تدريبية عالية الجودة مصمّمة خصيصاً لتطوير الكفاءات المطلوبة في هذا القطاع. وأضافت المنصة عدداً من برامج التدريب الجديدة لتحسين تجربة التعلّم، ما يجعلها أكثر تأثيراً وفعالية لأكثر من 240 ألف مستخدم نشط، من أكثر من 180 ألف شركة مسجّلة.

وتتضمن جميع الدورات والبرامج محتوى متميزاً لتسريع عملية التعلّم. فإلى جانب خاصية التعليم الإلكتروني، تتيح المنصة أيضاً للشركاء التعلم أثناء التنقل في كل وقت ومن أي مكان. وقد حازت برامج التدريب التي تقدمها «دبي التجارية» منذ تأسيسها من أكثر من 14 عاماً، على خمس جوائز مرموقة، كما أسهمت في تغيير الحياة المهنية لأكثر من 28 ألف خريج.

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