60 مليون درهم صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني في الربع الأول

المصدر: الفجيرة- البيان

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سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 43.7٪ على أساس سنوي لينهي فترة الثلاثة أشهر بصافي ربح قدره 60.4 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 42 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وبزيادة بنسبة 143.3٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. وهذا يظهر قوة تعافي البنك والتركيز على الأعمال الرئيسية وخدمة العملاء الاستثنائية وتعزيز مستوى المرونة وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي. وبلغ إجمالي الموجودات 42.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 ملياراً في نهاية عام 2021 وبارتفاع بنسبة 8.9٪ عن 31 مارس 2021.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: يسعدنا أن نرى بداية مشجعة لعام 2022 بمجموعة واعدة من النتائج للربع الأول نتيجة التعافي الاقتصادي من الوباء. وقد تم تحقيق ذلك بفضل النمو القوي في جودة الأعمال والتحسن في جودة الموجودات بما يتماشى مع استراتيجيتنا. وعلى الرغم من أن المشهد العالمي المتطور تسيطر عليه التوترات الجيوسياسية والتقلبات والاضطرابات، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحركت بثبات إلى الأمام، وكشفت التوقعات الاقتصادية عن علامات إيجابية للتعافي المستدام. فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8٪ في عام 2021؛ ومن المتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2٪ هذا العام، وفقاً لمصرف الإمارات المركزي.

وأضافـت: مع انتعاش السفر، وقطاع العقارات الذي لا يزال على مساره التصاعدي وأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، فإن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد للاستفادة من النمو الذي يجب أن يستمر لبعض الوقت. مع هذه البداية الجيدة لعام 2022 وأفضل ربع لنا منذ ظهور الجائحة، نحن على ثقة من أن بنك الفجيرة الوطني سيستمر في الأداء بتميز على مدار العام. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، بما في ذلك الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها المبادرات الرقمية ودورنا المستمر في تطوير اقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب الاهتمام المعزز بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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