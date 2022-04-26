21 مليوناً صافي أرباح البنك التجاري الدولي للربع الأول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البنك التجاري الدولي نتائجه المالية للربع الأول 2022، حيث تم تحقيق صافي ربح بقيمة 21 مليون درهم مقارنة بـ 97 مليون درهم خسائر خلال الربع الأول 2021.

وارتفعت قيمة الأصول 31% إلى 21 مليار درهم خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ 16 ملياراً في الربع الأول 2021. وزادت قيمة ودائع العملاء 28% إلى 13 مليار درهم مقارنة بـ 10 مليارات درهم خلال الربع الأول 2021. وانخفضت مصاريف التشغيل 11% من 79 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 70 مليون درهم خلال الربع الأول 2022.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: نواصل التركيز والعمل على استراتيجيتنا المتمثلة بدعم جميع عملائنا، ومساندة نمو اقتصادنا الوطني وذلك في طريق عودة اقتصادنا وحياتنا اليومية إلى حقبة ما قبل الجائحة. يُشكل عملاؤنا محور كل شيء بالنسبة لنا وهم في صلب اهتمامنا وتركيزنا أيضاً. ومع استمرار هذه الاستراتيجية الناجحة والعمل دوماً على تحقيق نتائج إيجابية لمساهمينا، استطعنا تحقيق 21 مليون درهم صافي أرباح خلال الربع الأول بفضل النمو القوي في الأصول وودائع عملائنا. وسنعمل خلال هذا العام على المضي قدماً بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مع فريق عملنا المتفاني وتركيزنا المستمر على خلق أفضل تجربة لخدمة عملائنا في كل مرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز