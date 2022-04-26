«منطقة عجمان الحرة» تبرم مذكرة تفاهم مع «تضامن»

المصدر: عجمان- البيان

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أبرمت «منطقة عجمان الحرة» مذكرة تفاهم مع شركة «تضامن» لتسهيل حصول المستفيدين على مزايا بطاقة الولاء «تضامن»، وغيرها من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وبأسعار مخفضة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المنطقة المستمر توفير خدمات ذات قيمة مضافة للشركات التي تزاول أعمالها ضمنها.

وقع المذكرة المهندس علي السويدي، المدير العام لمنطقة عجمان الحرة؛ وإيهاب توفيق، المدير العام لشركة تضامن. وسيتيح التعاون بين الجانبين لشركاء أعمال المنطقة الحرة الاستفادة من ميزات بطاقة «تضامن»، وهي بطاقة ولاء تتيح لحامليها الحصول على حسوم على خدمات رعاية صحية مختارة، ومنتجات دوائية وفحوص مخبرية والعديد من المزايا الأخرى.

وقال المهندس علي السويدي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التزامنا تزويد مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة المزيد من الحلول ذات القيمة المضافة، والتي تجمع بين الجودة وتنافسية التكلفة. وستساعد هذه الحلول الشركات على التركيز على عملياتها وتحقيق أهدافها. ويسعدنا التعاون مع «تضامن» على تحقيق هذا المسعى، وانضمام الشركة إلى شبكة شراكاتنا، ونتطلع بثقة حيال مذكرة التفاهم ودورها في تعزيز تنافسية المنطقة الحرة وقدرتها على استقطاب الشركات والمستثمرين من الدول كافة.

وقال إيهاب توفيق: يسعدنا أن نكون شركاء في مساعي منطقة عجمان الحرة الرامية إلى تزويد المستثمرين والشركات العاملة لديها خدمات متميزة، تساعدهم على إدارة وتشغيل عملياتهم في الدولة بسلاسة. وستتيح بطاقة الولاء التي نقدمها لحامليها سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية الأفضل في فئتها، ونتطلع للارتقاء بمستوى شراكتنا مع منطقة عجمان الحرة وتوسيع مجالات التعاون في ما بيننا.

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