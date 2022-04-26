غرفة تجارة دبي تنظم ندوة حول صياغة العقود التجارية

المصدر: دبي- البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب «جـورجنــسن للمـحــامــاة (بــي إل إل سـي)» وشركة «تــــايــلـــور ويـســيـنـج ال ال بــي (فـــــرع دبــي)» ندوة افتراضية بعنوان «نصائح عملية لصياغة العقود التجارية في دولة الإمارات»، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 147 مشاركاً.

وهدفت الندوة إلى تعريف المشاركين بكيفية صياغة العقود التجارية الناجحة في الإمارات، وتسليط الضوء على الأحكام المهمة في العقود التجارية، وكيفية عمل هذه الأحكام، بالإضافة إلى التعرف بأبرز تحديات صياغة العقود التجارية وكيفية تخطيها.

وأدار الندوة بول جورجنسون، محام رئيسي في مكتب «جـورجنــسن للمـحــامــاة (بــي إل إل سـي)»، ونيكولاس جي كارنيل، شريك ورئيس قسم المنازعات في شركة «تــــايــلـــور ويـســيـنـج ال ال بــي (فـــــرع دبــي)»، وبول بلاكيواي، محام أول في شركة «تــــايــلـــور ويـســيـنـج ال ال بــي (فـــــرع دبــي)»، حيث تحدثوا عن كيفية صياغة أحكام أكثر وضوحاً وفعالية للعقود التجارية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادئ القانونية الرئيسية في الإمارات المرتبطة والمطبقة في هذه العقود التجارية.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى وجود فوائد عديدة للعقود التجارية المصاغة بطريقة صحيحة حيث تساعد الأفراد والشركات على تحقيق الأهداف وتقليل المخاطر والامتثال للقوانين، مؤكدة كذلك أنه عندما يفهم واضعو المسودة كيفية بناء الاتفاقات والتفاوض بشأنها وتفسيرها، يمكن لعقودهم زيادة الربحية وتقليل احتمالية نشوب النزاعات وتقوية العلاقات. وأضافت أن غرفة تجارة دبي تهدف عبر تنظيمها لهذه الندوات إلى توفير منصة مثالية لأعضائها وبيئة الأعمال في دبي للتعرف على آخر التطورات والمستجدات في السوق الإماراتي، مجددة التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال بكافة الوسائل الممكنة.

وقال بول جورجنسون: يجب أن يفهم المحامون ورجال الأعمال والإداريون الأحكام الأكثر شيوعًا الموجودة في العقود التجارية من أجل خدمة عملائهم بفعالية، خاصة الهدف من كل بند في العقد، وكيفية عمل وتطبيق هذا البند في العقد، والمشاكل الشائعة التي يجب تجنبها مع هذا النوع من البنود، وكيف يمكن صياغة بنود تقلل المخاطر على عملائهم.

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