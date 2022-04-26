119 % نمو المسافرين عبر مطار الشارقة في الربع الأول إلى 3 ملايين

المصدر: الشارقة- البيان

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حقق مطار الشارقة نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين وحجم الشحن وحركة الطيران خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبل في الفترة بين يناير وحتى نهاية مارس الماضي أكثر من 3 ملايين مسافر مقارنة مع 1.3 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة قدرها 119.2%.

وسجلت حركة الطائرات في الربع الأول زيادة في عدد الرحلات بنسبة تجاوزت 89% مسجلة 21.336 رحلة، مقارنةً مع 11.279 رحلة في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، سجل مطار الشارقة أكثر من 39.566 ألف طن بنمو قدره 26.39% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 14.457 ألف طن خلال شهر مارس فقط.

وقال علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: أسهم تخفيف القيود الدولية المفروضة على السفر، والتعافي التدريجي من جائحة «كوفيد-19»، ما سمح لشركات الطيران استئناف رحلاتها التي توقفت مسبقاً، في تحقيق معدلات النمو الإيجابية، والتي تتماشى مع الجهود الحثيثة التي بذلها مطار الشارقة في تقديم أعلى معايير الأمن والسلامة للمسافرين والمتعاملين، خلال الجائحة، لجعل تجربة السفر من وإلى إمارة الشارقة سهلة وآمنة ومميزة.

وأضاف: استطاع مطار الشارقة من خلال الاستراتيجية التي انتهجها في العام الماضي من مشاريع التوسعة والخدمات الجديدة والمبتكرة التي أطلقها، أن يكسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين والمتعاملين، ويعزز شراكاته من خلال استقطاب شركات طيران وشحن جديدة، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون ضمن أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر مميزة وخدمات رائدة للمسافرين«.

واستمر مطار الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري بالتزامه في تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والحديثة للمسافرين والمتعاملين وحرصه على سلامتهم وأمنهم، وهو ما يترجم فوز المطار مؤخراً بجائزة أفضل مطار في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين في الشرق الأوسط ضمن فئة المطارات التي تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، والاعتراف الدولي لجائزة(صوت المتعامل) من قبل مجلس المطارات الدولي.

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