أفضل أداء لمطار دبي منذ بداية الجائحة

المصدر: دبي - بشار باغ

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بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في الربع الأول من العام الحالي، أكثر من 13 مليون مسافر، حيث سجل المطار 13127791 مسافراً، مقارنة بـ 5744732 مسافراً في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 128.5%، وذلك بحسب بيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وخلال شهر مارس الماضي، استقبل مطار دبي الدولي أكثر من 5.28 ملايين مسافر، مسجلاً بذلك أعلى عدد للمسافرين منذ بداية الجائحة عالمياً، في فبراير عام 2020. وبلغ حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال الربع الأول من العام الجاري، 532221 طناً، وحقق قطاع الشحن في المطار نمواً بـ 12.3 %، خلال مارس 2022، مقارنة بفبراير السابق.

وكان مطار دبي الدولي قد احتفظ خلال عام 2021، وللعام الثامن على التوالي، بمركزه الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المجلس العالمي للمطارات. وبلغت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام الماضي 29.1 مليون مسافر، مقابل نحو 25.9 مليون مسافر في 2020، بنسبة نمو بلغت 12.7%.

وبحسب تقرير مجلس المطارات العالمي، تشير تصنيفات حركة المسافرين العالمية إلى اتجاه مشجع نحو التعافي، مع عودة معظم المطارات الأكثر ازدحاماً قبل الجائحة إلى القمة من جديد، ومن المتوقع أن يسهم الزخم الناتج عن إعادة فتح الوجهات من قبل البلدان إلى زيادة حركة السفر في النصف الثاني من عام 2022.

وقدر المجلس إجمالي عدد الركاب حول العالم في 2021 بحوالي 4.5 مليارات مسافر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% تقريباً عن 2020، لكنها أقل بنسبة تصل إلى نحو 50% مقارنة بنتائج 2019، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مؤشرات العام 2021 تظهر علامات مشجعة على انتعاش حركة المرور.

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