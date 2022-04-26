464.5 ملياراً أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية بنمو 23 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 464.48 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 22.9% أو ما يوازي 86.4 مليار درهم مقارنة بنحو 378.08 مليار درهم في يناير 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.42% أو ما يعادل 1.97 مليار درهم مقارنة بنحو 466.45 مليار درهم في ديسمبر السابق عليه.

وأظهر أحدث إحصاءات المصرف المركزي الصادر أمس، أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 286.76 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 135.01 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى 42.71 مليار درهم.

الاحتياطيات الفائضة

وأشارت إحصاءات المركزي إلى بلوغ الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى 112.5 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 36% أو ما يعادل 29.8 مليار درهم مقابل 82.7 مليار درهم في يناير 2021.

وأوضحت الإحصاءات أن الاحتياطيات الفائضة تعادل 23.4% من القاعدة النقدية البالغة 481.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 111 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، فيما وصل حساب الاحتياطي إلى 80.3 مليار درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذون النقدية نحو 177.4 مليار درهم.

ميزانية المركزي

وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 518.51 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.7% أو ما يعادل 58.5 مليار درهم مقابل 460 مليار درهم في يناير 2021، فيما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل 521.54 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 251.4 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 180.91 مليار درهم، و64.47 مليار درهم للودائع.

التحويلات المالية

في سياق آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 864.7 مليار درهم في يناير الماضي، ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 542.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 322.5 مليار درهم.

الإيداعات النقدية

وصلت قيمة السحوب النقدية من المصرف المركزي لنحو 14.81 مليار درهم في يناير الماضي، وشملت 14.807 ملياراً سحوباً بالعملات الورقية و3.33 ملايين سحوباً بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 15.64 مليار درهم، وتضمنت 15.64 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و6.5 آلاف درهم بالعملات المعدنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز