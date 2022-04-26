أسواق الأسهم تتراجع والسيولة دون ملياري درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مقتفية أثر تراجعات أسواق المال العالمية، في وقت انخفضت السيولة دون حاجز الملياري درهم مع سيطرة الهدوء على التداولات وسط ترقب المستثمرين لمزيد من النتائج الفصلية للشركات المدرجة. وتراجع سوق دبي 0.79% ليصل إلى 3653.6 نقطة بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والاتصالات والسلع، فيما نزل سوق أبوظبي 0.9% ليغلق عند 10018.75 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.5 مليار في أبوظبي، و386.8 مليوناً في دبي.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك مع نزول «دبي الإسلامي» 0.79% و«الإمارات دبي الوطني» 0.65% و«أملاك» 3.46%، وتراجع قطاع العقار على أثر انخفاض «إعمار العقارية» 0.79%.

سوق أبوظبي

تأثر سوق العاصمة بانخفاض أسهم البنوك مع تراجع «أبوظبي الأول» 2.09% و«أبوظبي الإسلامي» 0.68%، ونزلت أسهم الاستثمار مع تراجع «العالمية القابضة» 0.41% و«ألفا ظبي» 1.89% و«ملتيبلاي» 1.59%.

الاستثمار المؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 33.14 مليون درهم، منها 32.2 مليوناً في دبي، و948 ألفاً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 33.14 مليون درهم، منها 32.2 مليوناً في دبي، و948 ألفاً في أبوظبي.

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