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تقرر تأجيل اجتماع عمومية «ميثاق للتأمين التكافلي» لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يعقد الاجتماع الثاني 29 أبريل الجاري.

صادقت عمومية «البحيرة الوطنية للتأمين» على مقترح مجلس الإدارة توزيع 10% نقداً عن 2021.

أقرت عمومية «الفجيرة الوطنية للتأمين» مقترح مجلس الإدارة توزيع 10% نقداً (13.31 مليون درهم) عن 2021.

أعلنت «أدنوك للحفر» تعيين عيسى إيكاهيمنعن رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 25 أبريل الجاري بدلاً من ألكسندر أوركهارت الذي سيظل يعمل لدى الشركة في قسم الشؤون المالية بصفته نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والتحكم.

اعتمدت عمومية «الوثبة الوطنية للتأمين» توزيع 20% نقداً (41.4 مليار درهم) عن العام الماضي

وافقت عمومية «المستثمر الوطني» على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي، وخفض رأس المال عن طريق إلغاء 67.5 مليون سهم بقيمة 67.5 مليون درهم.

أقرت عمومية «أرام» مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي

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