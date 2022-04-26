«المركزي»: البنوك سددت 1.07 مليار من أموال الدعم في يناير

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشفت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي أن البنوك العامة في الدولة سددت خلال يناير الماضي نحو 1.07 مليار درهم من أموال الدعم المستحقة عليها للمصرف المركزي، والتي أتاحها ضمن حزمة الدعم المالي، بقيمة تصل إلى 50 مليار درهم، وبفائدة صفرية.

وأوضحت إحصاءات المركزي أن البنوك بذلك تكون قد نجحت في سداد نحو 43.65 مليار درهم من أموال الدعم والقروض والسلفيات من المركزي، بعد وصول إجمالي التزاماتها بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 1.07 مليار درهم، مقابل 44.72 ملياراً استخدمتها البنوك في ذروة الجائحة في يوليو 2020.

ووصلت نسبة السيولة التي استخدمتها البنوك مع نهاية يناير الماضي، لنحو 2.14% من إجمالي الدعم، فيما كانت نسبة السيولة المستخدمة، وصلت إلى ذروتها في يوليو 2020، مع بلوغها 44.72 مليار درهم، بما يعادل 89.4% من الدعم المتاح.

ويعد مواصلة البنوك لسداد التزاماتها من أموال الدعم، إلى التحسن في الأداء الاقتصادي، مع انحسار تداعيات الجائحة وعدم الحاجة لأموال الدعم التي وفرها المركزي للبنوك، لمساعدة العملاء المتضررين من تبعات الجائحة، عبر تأجيل سداد التزاماتهم المالية.

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