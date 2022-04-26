مجلس اقتصادية عجمان الرمضاني يستعرض التنوع التجاري

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف المجلس الاقتصادي الرمضاني الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، رجل الأعمال المواطن محمد سعيد النعيمي، الذي استعرض التنوع التجاري في الدولة والفرص المتاحة لرجال الأعمال والمستثمرين لجني الأرباح.

مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة تطمح دائماً لتحقيق الريادة والتنافسية من خلال استحداث التشريعات الاقتصادية والقوانين الحديثة التي تتماشى مع التطورات العالمية، بهدف جذب مزيد من المستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفد القطاعات بالمشاريع الرائدة التي تحقق التميز والإبداع.

العمل الحر

وأدارت أماني المطروشي، تنفيذي اتصال حكومي الجلسة الحوارية، مشيرة إلى اهتمام وحرص دائرة التنمية الاقتصادية على استضافة رجال أعمال بارزين ساهموا في مشاريع اقتصادية مميزة في عجمان، لافتة إلى أهمية التنوع التجاري وتعدد الأنشطة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للشباب المواطن للدخول في العمل الحر وتحقيق النجاح.

وشهد المجلس الشيخ احمد بن سعيد النعيمي، رئيس قسم تدقيق المعاملات، والشيخ عبد العزيز بن حمدان النعيمي، مدير قسم تنمية الصادرات والاستثمار بدائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من العاملين بالدائرة. وأقيم المجلس بقاعة أمين عبد الرحمن أمين بمنطقة مشيرف.

التنوع الاقتصادي

واستعرض رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي بداياته في العمل الحر، مشيراً إلى أنه انطلق من خلال العمل مع والده في شركة المقاولات وفي التجارة، ومن ثم قام بفتح محل تجاري لبيع الأقمشة النسائية وكانت هذه أول تجربة له في مطلع عام 1984 وحقق المحل أرباحاً ونجاحاً وبعدها توجه للعمل في القطاع العقاري، مشيرا إلى أهمية صبر رجل الأعمال ومثابرته لتحقيق النجاح وجني الأرباح وعدم الاستعجال في مسيرة العمل.

وأشار إلى أهمية التنوع الاقتصادي من خلال ممارسة الأنشطة، وذلك لتجنب الاعتماد على مصدر دخل واحد، لافتاً لأهمية تعدد منافذ الأنشطة الاقتصادية، لا سيما بعد اكتساب الخبرة العملية وكسب العلاقات وتوظيفها في شراكات تحقق النجاح.

كما أشار إلى أنه عمل في مطلع التسعينيات في مجال صناعة الملابس الجاهزة وقام بإنشاء عدد من مصانع الملابس الجاهزة، واستمر في هذا المجال لمدة عشر سنوات، مؤكداً أهمية الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحريك بقية القطاعات الاقتصادية.

مشيراً إلى أن نجاح المشاريع الاقتصادية يتطلب المتابعة من صاحب العمل، موضحاً بأن هنالك العديد من الفرص الواعدة للشباب المواطن للعمل في القطاع الخاص وتحقيق الربح من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة والتجارة الإلكترونية.

وذكر أن التحديات موجودة في جميع المجالات، وأن على الشباب التغلب على التحديات من خلال الصبر واغتنام الفرص وأخذ الخبرة من السابقين في المجال وترتيب الأفكار واختيار النشاط المناسب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز