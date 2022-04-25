1.483 مليار درهم صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري للربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2022، حيث أظهرت النتائج ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 32% مقارنة مع الربع الأول من العام 2021 ليصل إلى 1.483 مليار درهم، كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 2.146 مليار درهم.

وبلغ الدخل من غير الفوائد 789 مليون درهم بانخفاض بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وارتفع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 10% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 487 مليون درهم.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 38.1%، وبلغت المصاريف التشغيلية 1.118 مليار درهم بارتفاع بنسبة 5% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي وبانخفاض بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

كما بلغ صافي المخصصات 294 مليون درهم بانخفاض بنسبة 58% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

نمو التسهيلات الائتمانية

وأظهرت النتائج ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 4% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 245.8 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام الماضي. كما تم تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 13 مليار درهم في الربع الأول بما يعوض سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 10% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 261.9 مليار درهم وبانخفاض بنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام الماضي. بلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 150.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2022 بارتفاع بمبلغ 13 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث شكلت نسبة 57.5% من إجمالي ودائع العملاء.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.02% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.03%، كما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 126.1%.

وبلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس عن الربع الأول من العام 2022. بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.71% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 7.10%). بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 86.9%، وبلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 141%.

استمرار التعافي

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يسرني الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام 2022 والتي تعكس الأداء القوي لبنك أبوظبي التجاري في ظل استمرار التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 32% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.483 مليار درهم، ما يمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 12.6%.

وأحرز البنك تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيته الخمسية لتعزيز القيمة المستدامة وزيادة الحصة السوقية والاستمرار في تقليل المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض والتركيز على الاستثمار في الفرص الواعدة لدعم التحول الرقمي.

واصل البنك تنمية وتنويع محفظة قروضه مع تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 13 مليار درهم في الربع الأول. وتماشياً مع استراتيجية أعمال البنك الخمسية، استمر البنك في تقديم القروض إلى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، فضلاً عن تقليل مخاطر التركيز بشكل كبير في قطاعات معينة مثل القطاع العقاري.

وفي ذات الوقت واصلنا الاستثمار في التحول الرقمي من خلال إطلاق 10 مبادرات جديدة خلال الربع الأول. وأصبح لدى البنك الآن ما يزيد على مليون مشترك في منصاتنا الرقمية، بينما حقق تطبيق «حيّاك» رقماً قياسياً في عدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك ليصل إلى ما يقارب 57,000 عميل جديد خلال مدة ثلاثة أشهر.

في حين عزز مصرف الهلال وبنك أبوظبي التجاري – مصر من دورهما كمحركين رئيسيين لنمو أعمال المجموعة، حيث أطلق الهلال في فبراير الماضي تطبيق الهلال الجديد الذي صُمم ليلبي الاحتياجات المصرفية، فضلاً عن توفير تجربة فريدة وخدمات مبتكرة بمزايا عائلية لتواكب أسلوب الحياة الحديث. وقد نجح التطبيق بالفعل في استقطاب ما يزيد على 40,000 مستخدم مسجل منذ إطلاقه في شهر فبراير 2022 وأكثر من 8,500 حساب مصرفي جديد. كما سجل بنك أبوظبي التجاري - مصر نمواً قوياً في محفظة قروضه ليحقق زيادة بنسبة 12٪ في صافي أرباحه للربع الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

مجموعة أن أم سي

وفي سياق آخر، أكملت مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان عملية إعادة الهيكلة والخروج من الوصاية القضائية في شهر مارس 2022. وباعتبار بنك أبوظبي التجاري أحد كبار دائني مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية، قام البنك باتخاذ إجراءات استباقية لضمان إنقاذ الشركة وخروجها من أزمتها. وأدى هذا النهج إلى تلقي البنك 37.5٪ من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (وهو ما يعادل القيمة المتوقعة للشركة).

وانطلاقاً من مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتبنى مجموعة بنك أبوظبي التجاري أفضل معايير التميز في خدمة العملاء وابتكار وتقديم الخدمات التي تلبي متطلبات العملاء دائمة التطور، ومواصلة الاستثمار في تطوير الأعمال، لا سيما في ظل الانتعاش الاقتصادي الملحوظ من تداعيات الجائحة العالمية، ونجاح معرض إكسبو دبي 2020 في استضافة العالم في مكان واحد لاستكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل أفضل للبشرية بالاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا.

من جانبه قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: حقق بنك أبوظبي التجاري نمواً قوياً في صافي أرباح الربع الأول مدعوماً بالتحسن الكبير في تكلفة المخاطر التي وصلت إلى أدنى مستوى على الإطلاق والتنويع المستمر لمحفظة القروض.

وحافظ البنك على مركزه المالي القوي خلال تفشي الجائحة العالمية ولم يدخر جهداً في دعم عملائه المتأثرين بها. وتراجعت المخصصات بشكل تدريجي مع تعافي الاقتصاد، حيث انخفضت بنسبة 58٪ مقارنة مع الربع الأول من العام 2021، مما ساهم في تحسين صافي هامش الفائدة بواقع 36 نقطة أساس.

كما نواصل تركيزنا على تنويع الإيرادات وتحفيز فرص النمو في مجالات عدة مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة الثروات والأصول. وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات في الربع الأول بنسبة 10٪ مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي مدعوماً بالارتفاع الكبير في عمولات التمويل التجاري، وارتفاع الرسوم المرتبطة بالقروض والبطاقات.

وأدخل البنك خلال الربع الأول إطاراً جديداً للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، اعتمده مجلس الإدارة. وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية البنك بدعمٍ من هيكل الحوكمة الراسخ لديه، حيث يتولى مجلس الإدارة الإشراف على جهود وممارسات الاستدامة للبنك وتعتبر الإدارة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذها. وبعد الانتهاء من إجراء تقييم شامل للأهمية النسبية، يساعد فريق متخصص بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في إعداد خطة عمل مفصلة تغطي مختلف أعمال المجموعة.

ويحافظ البنك على مركز قوي من حيث رأس المال والسيولة، ونحن على ثقة عالية من قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو الواعدة خلال العام 2022.

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