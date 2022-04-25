مركز دبي للسلع يروج لدبي بحملة «وُجد من أجل التجارة» في كولومبيا

المصدر: دبي- البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم، والسلطة التابعة لحكومة دبي، المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في كولومبيا، في إطار جولته في أمريكا اللاتينية، والتي شملت العاصمة الكولومبية بوغوتا، ومدينة ميديلين، أحد أكبر المراكز التجارية في كولومبيا.

وجاءت هذه الزيارة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وكولومبيا، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، من خلال بحث سُبل التعاون والفرص التجارية الواعدة في كلا البلدين. وقد سلطت الحملة في كولومبيا، الضوء على دور مركز دبي للسلع المتعددة، في تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال انطلاقاً من دبي، التي تتمتع ببنية تحتية داعمة تخدم مصالح مجتمع الأعمال المحلي في قلب الإمارة.

ونظمت جولة «وُجِد من أجل التجارة»، بالشراكة مع جهات حكومية كولومبية، تضمنت غرفة تجارة بوغوتا، ووكالة تعزيز الصادرات والسياحة «بروكولومبيا»، غرفة التجارة ميديلين لأنتيوكيا، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، وحضرها 225 من قادة الأعمال في كولومبيا. ويسعى المركز من خلال فعاليات التواصل والحملات الترويجية، إلى جذب المزيد من الشركات الكولومبية المهتمة بممارسة الأعمال في دبي.

وتأتي هذه الزيارة، بعد أشهر قليلة من زيارة فخامة إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا، برفقة 50 شخصية من كبار قادة الأعمال الكولومبيين، إلى المقر الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة. وخلال اجتماعاتهم آنذاك، ناقش الوفد الكولومبي وإدارة ومسؤولي المركز العلاقات المتنامية بين دبي وكولومبيا، وبحثوا أفضل السبل الممكنة لتعزيز التجارة الثنائية بين الطرفين.

تلعب سلسلة الحملات الترويجية «وُجِدَ من أجل التجارة»، التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، دوراً مهماً في الترويج لدبي، كوجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر. وحقق المركز في عام 2021، أفضل أداء سنوي منذ تأسيسه، باستقطابه 2485 شركة جديدة إلى منطقته الحرة، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه، إلى أكثر من 20,000 شركة.

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