737.5 مليون دولار إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن موافقتها على تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بمعدل التمويل المضمون ليلة الواحدة، ويوفر التسهيل الائتماني المتجدد لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وصولاً إلى 137.5 مليون دولار أمريكي، مع إمكان تمديد أجل السداد حتى 12 شهراً. ويشارك في هذا التسهيل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري. ومع هذا التسهيل، وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 737.5 مليون دولار.

ويعد معدل التمويل المضمون ليلة واحدة البديل الناشئ لسعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن (ليبور) بالدولار الأمريكي، والذي كان معياراً معتمداً للإقراض العالمي لعقود، إلا أنه كان موضوعاً لاتهامات عديدة بالتلاعب في السوق.

وبعد هذه الصفقة، أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أولى الشركات التي تعتمد تسهيلات ائتمانية مشتركة للشركات في الشرق الأوسط متوافقة مع معدل التمويل المضمون ليلة الواحدة معياراً للتسعير، والذي يعتمد سعر الصرف الآجل لمعدل التمويل المضمون ليلة واحدة في بورصة شيكاغو التجارية. وتسهم هذه الصفقة في إنشاء ممارسة سوقية لاستخدام هذا المعدل في المنطقة ومن قبل الشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم.

ويوفر معدل التمويل المضمون ليلة واحدة سعر فائدة قياسياً استناداً إلى بيانات مستمدة من المعاملات التي يمكن رصدها. وفي المقابل، تم اعتماد سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن (ليبور) في إفصاحات مجموعة من البنوك الأخرى.

وقال زهير الرجراجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم آفاقاً مالية جديدة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديمها تسهيلات تعتمد بمعدل التمويل المضمون ليلة واحدة، ويعد هذا مثالاً لكيفية إدارة التحول العالمي إلى هذا المعيار الجديد. وستتيح لنا التسهيلات، تماماً كالتسهيلات السابقة، مواصلة نهجنا القوي والمنظم لإدارة رأس المال العامل على المدى القصير وتعزيز مركز السيولة.

الجدير بالذكر أن التسهيل الائتماني المتجدد يوفر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وصولاً إلى 137.5 مليون دولار أمريكي، مع إمكان تمديد أجل السداد حتى 12 شهراً. ويشارك في هذا التسهيل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري. ومع هذا التسهيل، وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 737.5 مليون دولار.

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