4.8 % نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشارقة للعام 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نوعياً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ما يجعله من بين الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً على مستوى المنطقة، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 % في العام 2021 ليصل نحو 130.5 مليار درهم مقارنة بالعام السابق والبالغ نحو 124.6 مليار درهم تقريباً.

تكيف

وبينت الدائرة أن اقتصاد الإمارة يواصل التكيّف الإيجابي مع الظروف الاقتصـادية في ظل التعافي من آثار جائحة (كوفيد19)، كما تتواصل معدلات النمو لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة وذلك مع استمرار اهتمام الإمارة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية المختلفة.

جاء ذلك بناء على نتائج المسح الاقتصادي الشامل الذي أجرته الدائرة والمتضمن مراجعة شاملة للبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للإمارة عن عام 2020 مع إعداد تقديرات أولية لعام 2021، حيث شمل المسح جميع الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتصنيف الدولي الموحد لأنشطة الاقتصاد (ISIC.4)، إلى جانب تغطية جميع الهيئات المستقلة والقطاع الحكومي.

تحسن

وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: «إن تحسن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، يؤكد صوابية ودقة النهج التنموي للإمارة القائم على التنوع وتعدد مصادر الدخل والنمو المتوازن للقطاعات إلى جانب التوزيع الاستراتيجي لرأس المال المستثمر في التنمية».

وأضاف: «لقد أثبت اقتصاد إمارة الشارقة مرونة فعالة وتكيفاً سريعاً مع المتغيرات المحلية والعالمية خلال مرحلة قصيرة، وهذا يشير إلى أهمية السياسات والاستراتيجيات التكاملية التي تعمل وفقها الدوائر والمؤسسات التنموية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعزز رؤية دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة للمساهمة بتشكيل هذه السياسات والاستراتيجيات من خلال ما تقدمه من بيانات ومعلومات دقيقة عن واقع ومستقبل الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة».

نتائج

وأظهرت نتائج المسح الاقتصادي أن قطاع التجارة أسهم بالنسبة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بواقع 23.8%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17.0% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.3%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 9.0%، في حين أسهم قطاع الحكومة العامة بنسبة قدرها 7.3%.

معدلات

أما فيما يتعلق بمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 مقارنة بالعام 2020، فبينت نتائج المسح نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة 10.0%، وقطاع النقل والتخزين 9.5%، وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية 9.1%، والصناعات الاستخراجية 9.0% وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 7.6%.

ووفقاً لنتائج المسح الاقتصادي لعام 2020، فقد واصلت بقية المؤشرات الاقتصادية للإمارة نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، بلغ الإنتاج 240.0 مليار درهم عام 2021 مقارنة بـ228.8 مليار درهم في عام 2020، وارتفع إجمالي تعويضات العاملين إلى 38.8 مليار درهم عام 2021 مقارنة بـ36.9 مليار درهم في عام 2020، ونما إجمالي قيمة الإضافات الرأسمالية إلى 33.8 مليار درهم عام 2021 مقارنة بـ31.3 مليار درهم في عام 2020.

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