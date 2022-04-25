«هوتباك» تتوسع من دبي ببناء 10 مصانع في ماليزيا باستثمارات 350 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هوتباك» الدولية، المتخصصة في تصنيع مواد توضيب الأغذية، ومقرها دبي، عن خطتها لاستثمار مبلغ 350 مليون درهم في ماليزيا على مدار السنوات العشر المقبلة، بهدف إنشاء 10 مصانع لإنتاج مواد التوضيب القابلة للتحلل بيولوجياً، وذلك بالشراكة مع «فري ذا سيد الخاصة المحدودة» Free The Seed Sdn Bhd، وهي شركة ماليزية متخصصة في تصنيع المنتجات القابلة للتحلل من قش الأرز، وبدعم من «مؤسسة تنمية الاقتصاد الحيوي الماليزية».

وبدأت رسمياً أعمال الإنشاءات للمصنع الأول من نوعه على الإطلاق لشركة «هوتباك» في ماليزيا وجنوب شرق آسيا، بعد وضع حجر الأساس له في بلدة غورون بولاية كيدا الماليزية، بحضور داتوك سيري دكتور رونالد كياندي، وزير الزراعة والصناعات الغذائية في ماليزيا. ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج المصنع إلى 70 مليون وحدة سنوياً من مواد توضيب المنتجات الاستهلاكية السريعة الحركة.

وتشكل هذه الخطوة إحدى النتائج الرئيسية لبرامج تعزيز التجارة الثنائية للأعمال التجارية التي نفذتها «هيئة الاستثمار الماليزية» خلال معرض إكسبو 2020 دبي. وتم تيسير عقد الشراكة بين «هوتباك» و«فري ذا سيد» الماليزية من خلال مبادرة للتوفيق بين الأعمال كانت أطلقتها الحكومة الماليزية في إكسبو 2020 دبي. وقد بدأت النقاشات بين الجانبين خلال أسبوع الزراعة المستدامة، الذي استضافته وزارة الزراعة والصناعات الغذائية الماليزية (MAFI) في الجناح الماليزي، بحضور رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب.

وتعقيباً على المشروع، قال داتوك سيري دكتور رونالد كياندي، وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي: «نحن سعداء بأن الجهود والالتزام الذي تعهدنا به خلال إكسبو 2020 دبي أدت إلى إقامة هذا التعاون العالمي المهم، الذي من المحتمل أن يفضي إلى تحويل ماليزيا إلى محور رائد لصناعة المواد القابلة للتحلل في جنوب شرق آسيا. ويسهم هذا المشروع، بالتعاون مع هوتباك، في إيجاد فرص هائلة للتنمية المستدامة، إلى جانب خلق 1200 فرصة عمل للناس على مدار 10 أعوام».

وبدوره، قال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لدى هوتباك: «يسعدنا دخول قطاع التصنيع الماليزي من خلال إبرام شراكة مع شركة «فري ذا سيد» عبر استثمار 350 مليون درهم في هذا المشروع، كما عقدنا أيضاً اتفاقيات مع مزارعين ماليزيين محليين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام الزراعية. ومن خلال هذا المشروع، سنعمل على إنتاج وتوفير خط جديد من المنتجات القابلة للتحلل بيولوجياً للأسواق العالمية للشركة الماليزية، بما في ذلك أسواق دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف قائلاً: «سيعمل هذا المشروع، وهو ثمرة التعاون المثمر مع الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي، على ترسيخ حضورنا في منطقة جنوب شرق آسيا مع تأسيس مصنعنا الأول في ماليزيا كجزء من استراتيجيتنا للنمو حتى العام 2025. ونتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة هوتباك كواحدة من أبرز خمسة منتجين لمواد توضيب الأغذية أحادية الاستخدام، وريادة قطاع حلول التغليف المستدامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة».

وبدوره، قال أنفار بي بي، المدير الفني لدى «هوتباك»: «سيستفيد هذا المشروع من التكنولوجيا المبتكرة للمنتجات القابلة للتحلل الخاصة بشركة «فري ذا سيد»، بما يمكّن هوتباك من تطبيق هذه التكنولوجيا في نموذج مواد التوضيب المستدامة للشركة. وسيقوم المصنع بإنتاج مواد توضيب للأغذية قابلة للتحلل عن طريق إعادة تدوير مخلفات زراعية متنوعة مثل قش الأرز وأوراق الأناناس ومخلفات قصب السكر، وغيرها من مخلفات المواد النباتية الأخرى.

وأضاف قائلاً: «نسعى من خلال هذه المصانع الجديدة إلى دعم مساعي عملائنا نحو تنفيذ مبادرات فعالة في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة. ونحن ملتزمون إزاء تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بنا من خلال مساعدة الآخرين على فعل الأمر ذاته».

ومن المقرر اكتمال أعمال إنشاء مصنع الإنتاج الأول البالغة مساحته 3200 متر مربع في بلدة غورون بولاية كيدا، في شهر أغسطس من هذا العام. وسيسهم هذا المصنع وحده في توفير 300 فرصة عمل للقوى العاملة الماهرة وشبه الماهرة.

وبموجب هذا التعاون، تصبح شركة «فري ذا سيد» الشريك التقني والتشغيلي لشركة «هوتباك»، حيث ستقوم بتوفير المواد الخام والخبرات والقوى العاملة والإمكانات الفنية، كما ستسهل المبادرة إنتاج مواد توضيب قابلة للتحلل بيولوجياً باستخدام مخلفات زراعية أكثر تنوعاً كأوراق الأناناس وغيرها من مخلفات المواد النباتية الأخرى.

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