مصرف الإمارات للتنمية يقدم حلول التمويل لشركات وادي تكنولوجيا الغذاء

المصدر: دبي - البيان

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وقع مصرف الإمارات للتنمية، الذي يعد أحد الممكّنات المالية لجهود التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وادي تكنولوجيا الغذاء، المنطقة المتكاملة التي تطورها مجموعة وصل لإدارة الأصول. وتهدف المذكرة إلى تقديم حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة داخل المشروع. وستسهم المذكرة أيضاً في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز المنظومة المتنامية لوادي تكنولوجيا الغذاء.

وتعد منطقة وادي تكنولوجيا الغذاء مبادرة تستند محاورها إلى الغذاء والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاستدامة، وتهدف إلى جذب الشركات المعتمدة على التكنولوجيا في قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء، لتكون بمقام مركز للمنتجات الغذائية والزراعية التي توظف التكنولوجيا النظيفة في المستقبل. وتؤدي هذه الرؤية في نهاية المطاف إلى إحداث تغيير جوهري شامل في النظم الغذائية التقليدية، من خلال تركيزها على الاستدامة والحفاظ على الموارد.

ووقع الاتفاقية هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وذلك في المقر الرئيس لـشركة وصل، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة على دعم رواد التكنولوجيا الذين يعملون أو يتطلعون للعمل في مشروع لوادي تكنولوجيا الغذاء، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية، وتنظيم الفعاليات التعريفية، إضافة إلى إقامة الندوات وتقديم التدريب والإشراف والاستشارات ونقل المعرفة والخبرات.

وقال هشام القاسم: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية الذي سيوفر خبراته المالية لدعم الشركات القائمة والمحتملة، وتلبية مختلف احتياجاتها المالية. إن هذا النوع من الشراكات يعزز رؤية الحكومة لتنويع الاقتصاد، وذلك من خلال تشجيع المستأجرين على تأسيس أعمالهم في وادي تكنولوجيا الغذاء. وبما أنها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، فإننا على ثقة تامة بأن جميع شركائنا المنتسبين للمشروع سيساعدون على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في هذا المجال، لتحقيق رؤية الحكومة المتمثلة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا».

من جهته، قال أحمد محمد النقبي في تعليقه على الاتفاقية: «تأتي المذكرة الجديدة في إطار جهودنا الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها مركزاً مهماً وداعماً للأعمال في القطاعات الرئيسة، كما تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بالاعتماد على الممارسات الزراعية المرنة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية».

وأضاف النقبي: «تسهم المذكرة أيضاً في دعم استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية لدفع عجلة التنمية الصناعية في الإمارات، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في خمسة قطاعات أساسية، بما في ذلك الأمن الغذائي. ويسعدنا التعاون لدعم هذا المشروع الرائد في دبي، والذي يعد منصة لاختبار الحلول المبتكرة في قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء. إننا نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم حلول تمويلية ذات قيمة مضافة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات الدولية، ونتطلع لبناء شراكات جديدة معها في هذا القطاع الحيوي».

ويؤدي مصرف الإمارات للتنمية دوراً رئيساً في تمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات. وفي مارس 2021، أطلق المصرف استراتيجيته الجديدة لدعم التنمية الصناعية في الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، ودفع عجلة النمو المستدام من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنمية الشركات العاملة في خمسة قطاعات حيوية وهي التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم المصرف بتسهيل إجراءات التمويل المباشر وغير المباشر، من خلال محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم أكثر من 13500 شركة جديدة بحلول عام 2026.

وتم إنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء من خلال مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ويتمحور المشروع في الغذاء والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاستدامة، كما يركز على دعم وجذب التقنيات الزراعية الجديدة، وربط المعارف العالمية والمحلية في هذا المجال، مع إنشاء شبكة تعاونية لقيادة التحول الإقليمي، وتصدير المعرفة للوصول إلى منظومة غذائية مستدامة. وسيكون وادي تكنولوجيا الغذاء بمقام محفز لتحويل الإمارات عموماً ودبي على وجه التحديد، إلى مركز للمنتجات الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا النظيفة في المستقبل.

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