غرفة رأس الخيمة تحتفي بالسفراء المعتمدين لدى الإمارات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أقامت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مأدبة سحور رمضاني لأعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى دولة الإمارات، وذلك في الخيمة الرمضانية بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، وكان في استقبالهم محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديرها العام بالوكالة محمد السبب، والمستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ورامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وعدد من مديري الدوائر المحلية وممثليها، في إطار توطيد العلاقات الطيبة، وكانت مناسبة لاستعراض العلاقات على مختلف المستويات، إضافة إلى سبل تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

ورحب سعادة رئيس الغرفة بالحضور، في كلمة نقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى الحضور، وتحدث عن العلاقات الطيبة في ما بين العديد من سفراء الدول وإمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى التميز الذي تنفرد به الإمارات، سواء في الإنجازات الكبيرة التي حققتها على الصعيد الوطني، أو من خلال علاقاتها ومشروعاتها في مختلف أنحاء العالم.

وتبادل السفراء الأشقاء وأعضاء السلك الدبلوماسي، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين على أهمية تعزيز أواصر العلاقات الأخوية الودية، داعين المولى العلي القدير، أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات، كما تبادلوا أطراف الحديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على مستوى الساحة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والعالمية.

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