6.2 مليارات دولار سوق العناية الشخصية في المنطقة بنمو 39 % خلال 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مهدي متوكل المدير في شركة لوريال الشرق الأوسط، إن سلوك المستهلك في دولة الإمارات، يشهد تحوّلاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشير الدراسات إلى أن 46 % من المُستطلعين، يخططون للمشاركة في المناسبات الاحتفالية، و56 % يرغبون في إنفاق المزيد على العناية الشخصية، و42 % على الرفاهية (بحسب تقرير سناب حول رمضان). كما تكشف الأبحاث أن هنالك زيادة بنسبة 36 % في عمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، مع 49 % زيادة في الإنفاق على سلع الرفاهية، و41 % زيادة في الإنفاق على منتجات العناية الشخصية، عبر الفضاء الرقمي (بحسب تقرير RedSeer حول رمضان). ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الرمضاني عبر شبكة الإنترنت، إلى حوالي 6.2 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022، أي بزيادة قدرها 39 % عن عام 2021.

وأضاف متوكل أن شهر رمضان المبارك، يعد أكثر أشهر السنة بركةً على الإطلاق، بالنسبة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، فهو وقت التجديد الروحي، وقضاء فترة ممتعة مع العائلة. أما بالنسبة للشركات والعلامات التجارية، فإن هذا الشهر يمثّل أيضاً فرصة ملائمة لمراقبة التحوّل في سلوك المستهلك، وعادات نمط حياته، وطريقة تفكيره بشكل عام. وعلى الرغم من الظروف المتغيّرة باستمرار، فإن المستهلكين لا يزالون يكرّسون الوقت للقيام بما يحبّونه، في محاولة منهم لتحقيق المزيد من الرضا والراحة. وفي موازاة ذلك، قد أصبح واضحاً أن الاهتمام بالجمال والعناية الشخصية، هي من الثوابت، بغض النظر عن الأحداث التي تتبدل بشكل مستمر، حيث إن الشيء الوحيد الذي يتغيّر، هو الطريقة التي يتعامل بها المستهلكون مع مسألة الشكل الخارجي والروتين اليومي.

وأشار متوكل إلى أنه عندما نلقي نظرة على قطاع الجمال والعناية الشخصية، نرى أن هنالك إمكانات سوقية كبيرة في المنطقة، مع نمو متوقع بمعدل سنوي مركّب، تبلغ نسبته 3.1 % خلال الفترة المتوقعة بين عامي 2022 و2027. ولا يزال المستهلكون خلال شهر رمضان، يستثمرون بعض الوقت والجهد والمال في العناية الشخصية، ولكن بدرجات متفاوتة، ففي حين يعتمدون أساليب أكثر بساطة في النصف الأول منه، غير أن النصف الثاني من الشهر، يتمحور حول التسوق والاستعداد لاستقبال العيد. وعلى الرغم من ذلك، هناك تحوّل ملحوظ في الطريقة التي ينتهجها المستهلكون، في ما يتعلق بالشكل الخارجي، من ناحية العناية بالوجه والشعر والمكياج.

وقال، مع الزيادة الكبيرة في التسوق عبر الإنترنت، ندرك أهمية تقديم تجربة مستخدم سلسة للمستهلكين، وهم مرتاحون في منازلهم. على هذا النحو، فإننا نوفر حلولاً متقدمة، مثل الخدمة التجاربية ثلاثية الأبعاد لتلوين الشعر، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، تتيح ميزات تجريبية افتراضية، تُفضي إلى نتائج دقيقة في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أطلقنا مع «نون» في شهر رمضان، خدمة هي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، تجمع بين التسوق والبث المباشر. ويتيح ذلك للمستهلكين، التصفح والتسوق في وقت واحد، داخل مساحة البث المباشر، دون مغادرة موقع الويب والتطبيق. ويمكن للمستهلكين الاستفادة مما يصل إلى 8 أنشطة تسوق مباشرة، من منتصف شهر رمضان حتى العيد، حول موضوعات مختلفة، مثل «اكتشفي أسرار الجمال في رمضان»، و«عبّري عن نفسك هذا العيد».

واختتم متوكل بالقول، تبقى منتجات الجمال والعناية الشخصية، جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، للعديد من المستهلكين في المنطقة والعالم. ويعتبر شهر رمضان مثالاً ممتازاً للتغيرات الموسمية، حيث يجد المستهلكون وسائل جديدة لاعتماد ممارسات خاصة بهم، بما يتماشى مع احتياجاتهم المتطورة للعناية بأنفسهم. لقد أصبحت هذه الممارسات اليومية، مرادفة للعناية بالذات، وحب الذات، أكثر منها من مجرّد إجراءات كمالية، وهذا هو بالضبط سبب وجودها لتبقى. ومن هذا المنطلق، فإن الشركات المُنتجة لمستحضرات العناية بالجمال، تحتاج إلى التركيز على تقديم حلول تتجاوز ما هو أبعد من المظاهر السطحية، وتستجيب بدلاً من ذلك لاحتياجات المستهلكين، من أجل تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال السعادة الداخلية، والشعور الحقيقي بالراحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز