13 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي بالربع الأول 2022

المصدر: دبي – بشار باغ

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بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في الربع الأول من العام الحالي، أكثر من 13 مليون مسافر، حيث سجل المطار 13127791 مسافراً، مقارنة بـ 5744732 مسافراً في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 128.5 %، وذلك بحسب بيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وخلال شهر مارس الماضي، استقبل مطار دبي الدولي أكثر من 5.28 ملايين مسافر، مسجلاً بذلك أعلى عدد للمسافرين خلال اندلاع الجائحة عالمياً، في فبراير عام 2020.

وبلغ حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال الربع الأول من العام الجاري، 532221 طناً، وحقق قطاع الشحن في المطار نمواً بـ 12.3 %، خلال مارس 2022، مقارنة بفبراير السابق.

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