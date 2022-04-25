300% نمو القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال 5 عقود

المصدر: البيان

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ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء من 43 ميجاوات عام 1970 إلى 13,417 ميجاوات عام 2021، أي بزيادة تفوق الـ 300 ضعف، كما ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة من 0 جالون (لم يكن هناك محطات تحلية، وجرى حينها تزويد إمارة دبي بالمياه بالاعتماد على آبار المياه الجوفية فقط) إلى 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة حرصت على مراعاة البيئة في جميع مراحل عملها، وعملت خلال هذه السنوات على رفع نسبة اعتمادها على الطاقة النظيفة والمتجددة، وحافظت على المياه الجوفية لضمان استدامة الموارد، وتعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.

وأضاف معالي الطاير: "نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتطوير تجارب فريدة تجعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والمياه والاقتصاد الأخضر، وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأهداف مئوية الإمارات 2071. وأسهمت البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، واعتمادها الابتكار والتخطيط العلمي السليم، في تمكينها من مواكبة ازدهار دبي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة."

وتابع معاليه: "تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 13,417 ميجاوات من الكهرباء منها 1527 ميجاوات من الطاقة المتجددة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد بنظام المنتج المستقل على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. ويعتبر مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي ومجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، من الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات جودة عالية. فيما تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة 490 مليون جالون من المياه يومياً- منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي. ونهدف للوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030."

وتعتمد الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه. وتتفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2021، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية. ونجحت الهيئة في رفع كفاءة استخدام الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90٪ والتي تعد من أفضل النسب عالمياً. وسجلت الهيئة أقل متوسط انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمعدل 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً في عام 2021، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الهيئة تقدم خدماتها لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، إضافة إلى الملايين من زوار دبي سنوياً. وبلغ عدد حسابات الكهرباء لدى الهيئة 1,061,476 حساباً بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 752,505 حسابات بنهاية عام 2016، بزيادة قدرها 41%. كما بلغ عدد حسابات المياه 960,032 حساباً بنهاية عام 2021 مقارنة بـ 666,006 حسابات بنهاية 2016، بزيادة قدرها 44%. وقد بلغ إجمالي عدد حسابات الكهرباء والمياه 2,021,508 حسابات بنهاية 2021.

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